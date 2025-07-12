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立法院昨（11）日三讀通過最新條例草案，包含普發現金1萬元，引名嘴陳揮文晚間直播時痛批，這是標準的政策買票，立法院不能發錢，這是違憲的，不用讀法學博士也知道。立法院昨以贊成60票、反對44票三讀通過國民黨版本的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將預算規模從4100億提高到5400億，其中包括全民普發現金1萬元的2千多億預算，目的強化消費韌性、擴大內需，提振經濟效益。陳揮文昨晚在直播時提到，原本朱立倫的版本是4100億加2300多億，是6千多億，結果傅崐萁又改了，刪掉撥補台電的1千多億，剩下5400億，再次呼籲知識藍，這5400億對嗎？還是不對！4100億是錯的，2300億也是錯的，現在面對的2個爛黨。陳揮文表示，國民黨要求普發1萬，一定是錯的，希望賴清德和卓榮泰堅持下去，不要和民粹低頭，絕對不要發1萬，這是國民黨的政策買票，這很民粹，但這是錯的，立法院發錢是錯的，不管是老農津貼還是普發現金，還是原住民補償、軍人加薪，都是錯的，但聽不懂的人比較多，都被國民黨洗腦。陳揮文說，一個忠誠的在野黨不應用民粹方法處理，而國民黨不會做在野黨，至於民進黨很會選舉，不會執政；要發錢，國民黨立委上上下下樂此不疲，賴士葆更讓人失望，一天到晚說要發錢。陳揮文強調，不管特別條例的特別預算還是總預算，都會牽涉到預算，發錢很明確是違憲，立委只能透過立法、修法，本來就只能減不能加，不用唸法學博士、當大法官都知道，這種民粹買票、賄賂選民的方法一定是不對的。