「貴族世家板橋板新店」於本月9日開幕，號稱是台灣最大間的旗艦店，每人只要430元，就能吃到牛排主菜，另還有包含海鮮、肉類熟食、炸物等百道料理吃到飽，也可僅選擇自助吧，只要380元。開幕首日就已人氣超旺，《NOWNEWS今日新聞》記者今（12）日週六中午現場直擊，更是驚見超長排隊人龍，還擠爆店門口。
貴族世家在1995年開創第一間分店，後續分店開遍全台，此次「貴族世家板橋板新店」號稱是全台灣旗艦店，座位設置高達328位，點選排餐再加上自助吧餐台上的百道料理，最低430元就可以吃到，用餐時間限100分鐘。而「貴族世家板橋板新店」作為旗艦店，自助吧更是全面升級，提供包括熟食、炸物、湯品、冷菜、沙拉、水果甜點以及飲料等，品項超過上百道，如果不想吃牛排，380元就能享用自助吧。
百道料理中，最受歡迎的就屬一進門就看到的海鮮冷盤區，必吃菜色包含新鮮白蝦、淡菜、煙燻鯊魚、小卷等；熟食區更有雞翅、炸豆腐、紅燒肉、豬腳、紅燒茄子，道道都是大菜。
最驚喜的是更有現做區，煎餃、蘿蔔糕、荷包蛋，甚至蚵仔煎、酥皮濃湯都是當下服務人員現做的。另外還包含美式炸物、聯名「老虎堂」的珍珠奶茶，以及生菜沙拉、開胃涼拌小菜、清粥小菜、甜點冰品、冷熱飲以及10幾種的水果等，菜色超過百道，光是這些料理與諾大的空間，就是一家大型Buffet的規模。
今（12）日是「貴族世家板橋板新店」首次迎來週末，果真人潮擋不住，記者在早上10點多時抵達餐廳現場，就已看到超驚人的排隊人潮畫面，初估一、兩百公尺，不斷有民眾往前領取號碼牌，待11點營業時間一到，民眾更是蜂擁而入，全部人都擠在門口處，只見服務人員不斷叫喊「請不要擠在門口，這樣無法出入，請叫到號碼再往前來！」等宣導，足見貴族世家旗艦的的超高人氣。
而貴族世家也公布，即日起「貴族世家板橋板新店」也可於網路（按此）先訂位了，開放兩週內座位，記者實際查看，本週的平日還有座位，但是僅剩20:00時段，想吃手腳得快。
▪️店家資訊
貴族世家板橋板新店
地址：新北市板橋區中山路一段279號
電話：02 2963 2238
營業時間：11:30–22:00
餐價：排餐+自助吧每人430元起；單吃自助吧每人380元
我家牛排也插旗板橋日前開設旗艦店 每人370元起
貴族世家之外，我家牛排近幾年也不斷拓點，近日新開的「板橋遠科店」，同樣也是該品牌的旗艦店，也正巧都差奇在板橋，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地200多坪，座位數310個，是犇峰餐飲集團繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店後，最新打造的我家牛排加盟分店，同樣號稱自助吧有百道菜色，每人370元+10%就能單吃自助吧，搭上牛排最便宜也只要每人400元+10%。
▪️店家資訊
我家牛排 板橋遠科店
地址：新北市板橋區遠東路62-1號
電話：02-2961-1998
週一至日11：00～22：00
餐價：排餐+自助吧每人400元起；單吃自助吧每人370元
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百道料理中，最受歡迎的就屬一進門就看到的海鮮冷盤區，必吃菜色包含新鮮白蝦、淡菜、煙燻鯊魚、小卷等；熟食區更有雞翅、炸豆腐、紅燒肉、豬腳、紅燒茄子，道道都是大菜。
最驚喜的是更有現做區，煎餃、蘿蔔糕、荷包蛋，甚至蚵仔煎、酥皮濃湯都是當下服務人員現做的。另外還包含美式炸物、聯名「老虎堂」的珍珠奶茶，以及生菜沙拉、開胃涼拌小菜、清粥小菜、甜點冰品、冷熱飲以及10幾種的水果等，菜色超過百道，光是這些料理與諾大的空間，就是一家大型Buffet的規模。
今（12）日是「貴族世家板橋板新店」首次迎來週末，果真人潮擋不住，記者在早上10點多時抵達餐廳現場，就已看到超驚人的排隊人潮畫面，初估一、兩百公尺，不斷有民眾往前領取號碼牌，待11點營業時間一到，民眾更是蜂擁而入，全部人都擠在門口處，只見服務人員不斷叫喊「請不要擠在門口，這樣無法出入，請叫到號碼再往前來！」等宣導，足見貴族世家旗艦的的超高人氣。
而貴族世家也公布，即日起「貴族世家板橋板新店」也可於網路（按此）先訂位了，開放兩週內座位，記者實際查看，本週的平日還有座位，但是僅剩20:00時段，想吃手腳得快。
▪️店家資訊
貴族世家板橋板新店
地址：新北市板橋區中山路一段279號
電話：02 2963 2238
營業時間：11:30–22:00
餐價：排餐+自助吧每人430元起；單吃自助吧每人380元
我家牛排也插旗板橋日前開設旗艦店 每人370元起
貴族世家之外，我家牛排近幾年也不斷拓點，近日新開的「板橋遠科店」，同樣也是該品牌的旗艦店，也正巧都差奇在板橋，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地200多坪，座位數310個，是犇峰餐飲集團繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店後，最新打造的我家牛排加盟分店，同樣號稱自助吧有百道菜色，每人370元+10%就能單吃自助吧，搭上牛排最便宜也只要每人400元+10%。
▪️店家資訊
我家牛排 板橋遠科店
地址：新北市板橋區遠東路62-1號
電話：02-2961-1998
週一至日11：00～22：00
餐價：排餐+自助吧每人400元起；單吃自助吧每人370元