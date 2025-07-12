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▲直擊貴族世家板橋板新店，10點多時現場就已經有超長排隊人潮。（圖／記者葉盛耀攝）

▲貴族世家板橋板新店迎來首次週末，店門口擠爆想用餐的民眾。（圖／記者葉盛耀攝）

▲貴族世家板橋板新店只要最低380元，就能享有百道料理吃到飽。（圖／記者葉盛耀攝）

▲還有滷豬腳、紅燒肉等熟食，道道都是大菜。（圖／記者葉盛耀攝）

▲多樣化的炸物，大人與小朋友都喜歡。（圖／記者葉盛耀攝）

▲貴族世家板橋板新店竟然有現做區，煎餃、荷包蛋甚至蚵仔煎，都是當場現做。（圖／記者葉盛耀攝）

▲11點營業時間一到，所有民眾蜂擁入餐廳內。（圖／記者葉盛耀攝）

我家牛排也插旗板橋日前開設旗艦店 每人370元起

▲「我家牛排板橋遠科店」也於今年開幕，菜色同樣有百道，最受歡迎的是燙白蝦。（圖／記者葉盛耀攝）

「貴族世家板橋板新店」於本月9日開幕，號稱是台灣最大間的旗艦店，每人只要430元，就能吃到牛排主菜，另還有包含海鮮、肉類熟食、炸物等百道料理吃到飽，也可僅選擇自助吧，只要380元。開幕首日就已人氣超旺，《NOWNEWS今日新聞》記者今（12）日週六中午現場直擊，更是驚見超長排隊人龍，還擠爆店門口。貴族世家在1995年開創第一間分店，後續分店開遍全台，此次「貴族世家板橋板新店」號稱是全台灣旗艦店，座位設置高達328位，點選排餐再加上自助吧餐台上的百道料理，。而貴族世家板橋板新店」作為旗艦店，自助吧更是全面升級，提供包括熟食、炸物、湯品、冷菜、沙拉、水果甜點以及飲料等，品項超過上百道，如果百道料理中，最受歡迎的就屬一進門就看到的海鮮冷盤區，等；熟食區更有、紅燒茄子，道道都是大菜。最驚喜的是更有現做區，是當下服務人員現做的。另外還包含美式炸物、，以及生菜沙拉、開胃涼拌小菜、清粥小菜、甜點冰品、冷熱飲以及10幾種的水果等，菜色超過百道，光是這些料理與諾大的空間，就是一家大型Buffet的規模。今（12）日是貴族世家板橋板新店」首次迎來週末，果真人潮擋不住，，足見貴族世家旗艦的的超高人氣。而貴族世家也公布，即日起「貴族世家板橋板新店」也可於網路（按此）先訂位了，開放兩週內座位，記者實際查看，，想吃手腳得快。地址：新北市板橋區中山路一段279號電話：02 2963 2238營業時間：11:30–22:00餐價：排餐+自助吧每人430元起；單吃自助吧每人380元貴族世家之外，我家牛排近幾年也不斷拓點，近日新開的「板橋遠科店」，同樣也是該品牌的旗艦店，也正巧都差奇在板橋，店址就在TPKD研發辦公大樓1樓，占地200多坪，座位數310個，是犇峰餐飲集團繼桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店及林口A9店後，最新打造的我家牛排加盟分店，同樣號稱自助吧有百道菜色，每人370元+10%就能單吃自助吧，搭上牛排最便宜也只要每人400元+10%。我家牛排 板橋遠科店地址：新北市板橋區遠東路62-1號電話：02-2961-1998週一至日11：00～22：00餐價：排餐+自助吧每人400元起；單吃自助吧每人370元