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▲石川澪轉戰暗黑界以前，曾是知名的啦啦隊女神，還被封為「美少女界天花板」。（圖／翻攝自石川澪X）

▲石川澪宣布參加「2025台北國際成人展」。（圖／翻攝自石川澪X）

2025台北國際成人展（TRE）即將熱鬧登場，擁有百萬粉絲、被封為「美少女界天花板」的日本成人界女優石川澪確定參戰，她興奮表示：「這次可以親自見到台灣粉絲，真的讓我超期待，是我今年夏天最興奮的事！」甜美外貌、高雅氣質，加上穩定的高人氣，讓她成為本屆活動最受矚目的女星之一。事實上，石川澪過去曾是啦啦隊員，因緣際會進入暗黑界引爆話題，她也透露自己最近愛上《吉伊卡哇》的「小桃」狠砸11萬抽盲盒，也透露自己是一名宅女，最喜歡吃各種冰。石川澪自2021年自MOODYZ出道以來，憑藉甜美形象與精湛演技迅速走紅，目前作品已突破50部，更榮登2025年金卡女優，與櫻空桃、伊藤舞雪等人氣女星並列。鮮少人知的是，石川澪過去還曾擔任啦啦隊隊長，帶領隊伍奪得比賽佳績。回憶起那段日子，石川澪坦言：「雖然中途曾想放棄，但撐下來真的很值得，那是我最熱血的青春回憶。」被譽為POV類型的代表女優，石川澪透露每次拍攝都非常投入，力求讓粉絲身歷其境，她說：「我很重視拍攝時的情緒傳遞，希望粉絲能感受到氛圍的細膩變化。」一向擅長演出可愛妹妹的石川澪也坦言正渴望挑戰「姊姊系」角色，展現更具反差的演技層次，為觀眾帶來驚喜。螢幕前電力十足的石川澪，其實私下是個不折不扣的宅女，她熱愛《吉伊卡哇》，曾為抽到「小桃」盲盒花費近11萬日圓（約2萬台幣），自嘲那是「最甘願的一次花錢」。石川澪也自爆冷凍庫必須超大，只為儲存各種冰品，她說：「如果沒工作，我最享受躺平生活，睡覺、玩電動、吃冰，是我最大的療癒來源。」