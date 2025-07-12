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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇日籍強投山本由伸生涯首次入選明星賽，但確定不會於16日在亞特蘭大舉行的明星賽中登板。道奇教練團安排山本由伸於14日先發出戰舊金山巨人，擔綱上半季最後一戰的先發投手，藉此避開明星賽，讓他爭取更多休養時間。美媒也指出，山本的肩膀已有疲勞徵兆，球隊此舉等同於保護他的手臂。山本由伸之所以錯過明星賽登板，關鍵在於他近來出賽頻率相當密集。自5月8日以來，已連續11場比賽在「中五日」的節奏下先發登板，這是他無論在日本職棒還是MLB生涯都未曾有過的高強度出賽，身體疲勞不言可喻。雖然他獲得明星賽入選資格，但教練團基於戰力與健康考量，選擇安排他於上半季最終戰出賽，以避開明星賽行程，爭取更多恢復時間。日前對上密爾瓦基釀酒人，山本由伸僅投0.1局便失5分退場，寫下日美職棒生涯最短先發紀錄。本場比賽結束後，道奇內部原本仍在觀望是否讓他參與明星賽，但因該場失表現常，再加上投球負荷過重，最終做出保守安排。根據《Los Angeles Times》記者Jack Harris報導，雖然原本也有機會讓Sheehan在14日出賽，以讓山本由伸參加明星賽，但球隊在整體投手輪值上已做出配置。13日先由大谷翔平擔任先發，投2至3局，之後將由Sheehan擔任長中繼，因此改為山本由伸投上半季最後一戰。山本由伸雖然心中對明星賽有所期待，但球隊安排讓他專注於手臂恢復也獲得理解。球團盼望他藉由明星賽期間完整休息，以調整身體狀況，避免疲勞進一步惡化。