韓國職棒樂天巨人啦啦隊李晧禎的隊友、樂天「超級新人」鄭雪兒（정설아）近日突然消失於球團，就連球團、啦啦隊、YouTube頻道等相關社群平台都被官方移除，引發不少粉絲與圈內人士熱議。根據韓網討論版《dcinside》的時間線彙整，鄭雪兒自6月底起便有退隊消息流出，雖未獲官方證實，但包括IG追蹤解除、官方影片刪除等動作，已讓外界高度關注。對於退出原因，有網友爆料鄭雪兒是疑似涉入同隊球員三角戀中，還向自己的粉絲爆料自己被霸凌，最終在球團介入下將她開除。
拒絕說明原因 圈內爆料疑涉霸凌與三角關係
儘管在社群及論壇上多次有知情人士與熟人透露鄭雪兒因「個人因素」離隊，但均未具體說明細節，直到7月初有網友爆料指出，另一名啦啦隊員Luna因嫉妒鄭雪兒外貌，曾對其進行長期霸凌，並牽扯到崔洪邏（최홍라）與睦那京（목나경）2人。據悉，鄭雪兒曾向自己粉絲表示，這2人散播她與同事不合的謠言，導致她遭受大量私訊攻擊。
此外，另一則傳言就是鄭雪兒與樂天巨人「2億男」高承珉（고승민）相約家中被發現，被指雙方關係不單純，起初高承珉否認戀情聲稱只是共進晚餐，後來卻被爆出欺瞞事實，甚至牽涉高承珉、現任女友以及鄭雪兒3人的「三角戀情」。鄭雪兒起初否認知道男方有女友，後來又被揭發早已了解其有女友，間接承認成為第3者，引起更大爭議。
爭議未止已遭全網封殺 未來動向仍是未知數
面對輿論與爭議升溫，據傳「Luna娛樂」方面曾打算以「違反合約與虛假陳述」對鄭雪兒提告，最終未成行，但要求鄭雪兒安靜退場。然而鄭雪兒並未配合，最終導致球團與啦啦隊公司全面切割，包含解除追蹤、刪除影片等「數位除名」行動。
儘管鄭雪兒在離隊以後，不少台、韓粉絲都認為她接下來下一站將會是來台灣發展，然而事情發生至今她本人均未出面公開說明，不少粉絲都持續在關注她的後續動向。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管在社群及論壇上多次有知情人士與熟人透露鄭雪兒因「個人因素」離隊，但均未具體說明細節，直到7月初有網友爆料指出，另一名啦啦隊員Luna因嫉妒鄭雪兒外貌，曾對其進行長期霸凌，並牽扯到崔洪邏（최홍라）與睦那京（목나경）2人。據悉，鄭雪兒曾向自己粉絲表示，這2人散播她與同事不合的謠言，導致她遭受大量私訊攻擊。
此外，另一則傳言就是鄭雪兒與樂天巨人「2億男」高承珉（고승민）相約家中被發現，被指雙方關係不單純，起初高承珉否認戀情聲稱只是共進晚餐，後來卻被爆出欺瞞事實，甚至牽涉高承珉、現任女友以及鄭雪兒3人的「三角戀情」。鄭雪兒起初否認知道男方有女友，後來又被揭發早已了解其有女友，間接承認成為第3者，引起更大爭議。
爭議未止已遭全網封殺 未來動向仍是未知數
面對輿論與爭議升溫，據傳「Luna娛樂」方面曾打算以「違反合約與虛假陳述」對鄭雪兒提告，最終未成行，但要求鄭雪兒安靜退場。然而鄭雪兒並未配合，最終導致球團與啦啦隊公司全面切割，包含解除追蹤、刪除影片等「數位除名」行動。
儘管鄭雪兒在離隊以後，不少台、韓粉絲都認為她接下來下一站將會是來台灣發展，然而事情發生至今她本人均未出面公開說明，不少粉絲都持續在關注她的後續動向。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110