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▲當年王治郅初登NBA賽場時的經典場面「大郅哥們來了」。（圖／翻攝自虎撲）

在今（12）日進行的NBA美國職籃（National Basketball Association）夏季聯賽波特蘭拓荒者對陣金州勇士一役中，來自中國的19歲新秀楊瀚森代表拓荒者出戰，迎來他在NBA舞台的首次亮相。場邊不僅聚集了眾多關注這位潛力新星的球迷，更出現了令全網中國球迷動容的一幕。只見場邊中國球迷身穿火箭時期姚明的11號球衣，高舉寫有「楊瀚森，哥們來了」的標語海報，致敬當年王治郅初登NBA賽場時的經典場面「大郅，哥們來了」。現年19歲的楊瀚森在今年通過選秀以首輪16順位之姿加入波特蘭拓荒者，成為中國籃壇備受矚目的潛力股之一。此次夏季聯賽雖為NBA新人與年輕球員的試煉場，但對於楊瀚森而言，是向球團高層以及球迷展示自己實力的重要舞台。雖然拓荒者與勇士的比賽尚未結束，但在目前的比賽過程中，楊瀚森展現出優異的阻攻能力、積極的回防意識與成熟的比賽閱讀能力，表現頗具亮點。更是被美國記者Casey Holdahl讚道：「瀚森作為一名新秀就在為隊友指揮跑位，這是一個非常積極的訊號。」在賽前介紹楊瀚森出場時，現場爆發出一陣歡呼聲，可見為了一睹這位中國新星的NBA生涯首秀，場邊出現許多中國球迷前來觀賽。其中更是出現令全網中國球迷動容的一幕。只見場邊中國球迷身穿火箭時期姚明的11號球衣，高舉寫有「楊瀚森，哥們來了」的標語海報，致敬當年王治郅初登NBA賽場時的經典場面「大郅，哥們來了」。球迷舉著海報的畫面迅速在社交媒體上傳開，許多網友紛紛留言表示：「這一幕太有情懷了」、「楊瀚森加油，期待他能打出中國內線的新高度」、「從大郅、姚明到現在，我們的青春又回來了」。這句話不僅是一份幽默的致敬，更是一種延續與傳承。從王治郅到姚明，再到如今的楊瀚森，跨越20餘年，中國球員征戰NBA的足跡仍在延續，而中國球迷那份特殊的情感與支持，也始終如一。