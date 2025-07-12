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▲詹惟中（如圖）血糖數值超標，透過運動及戒掉精緻澱粉類食物，整整瘦了7公斤。（圖／東森綜合台提供）

▲徐乃麟（右）透露老婆患有幽閉恐懼症，無法做核磁共振。（圖／東森綜合台提供）

藝人曾智希與陳志強2022年登記結婚，今年2月圓滿舉行完婚禮，成為演藝圈中眾人稱羨的銀色夫妻檔，近日曾智希登上徐乃麟、嚴立婷主持的醫療談話節目《醫師好辣》，分享過往健檢經驗，她透露長期偏頭痛，嚴重時甚至懷疑罹患腦瘤，還開始未雨綢繆地規劃遺產、擬定遺囑，所幸檢查結果一切正常，才讓各自鬆了一大口氣。曾智希上節目《醫師好辣》，同場來賓還有詹惟中及黃馨儀，她率先分享道，自己長期深受偏頭痛所苦，嚴重時甚至懷疑罹患腦瘤，除了趕緊安排腦部檢查，還開始未雨綢繆地規劃遺產、擬定遺囑，「我那時候真的很害怕，還很認真地問陳志強，如果我真的長了腦瘤，你還會娶我嗎？結果他說要先看看大小再決定。」所幸檢查結果一切正常，醫生推測應是壓力或遺傳所致，因為她媽媽也有偏頭痛的問題。詹惟中則透露，自己前陣子健康檢查時，發現血糖數值超標，上網一查才發現，長期服用血糖藥可能會導致性功能障礙，「我覺得性功能絕對不能下降！」，於是從去年開始，每天早晚跑步1小時，並戒掉精緻澱粉類，整整瘦了7公斤，最後再次檢查，血糖也順利下降到正常數值，讓詹惟中不禁感嘆：「到了這個年紀，錢已經不是重點，健康才是最重要的。」對此，家醫科醫師提醒曾智希，偏頭痛若頻繁發作，出現畏光、畏吵、噁心等症狀，甚至睡醒後更加劇烈，嚴重影響生活品質，就應積極就醫治療，醫師也補充，目前已有預防性藥物，如單株抗體、肉毒桿菌等，可在不適時及早服用，避免疼痛加劇，建議可與醫師詳細討論治療方案。至於詹惟中憂慮的「性功能下降」，外科醫師也趕緊糾正錯誤觀念：「其實是因為罹患高血壓、糖尿病卻不吃藥，才會導致性功能下降！因為全身各部分的神經跟血管會退化、硬化。但如果像詹老師一樣，透過飲食和作息調整，將體重減輕5%以上，就能對血糖血壓有顯著的改善。」眾人聊得起勁，徐乃麟也分享，老婆患有幽閉恐懼症，無法做核磁共振，只能改做低劑量的電腦斷層，外科醫師說明原因，針對輕度幽閉恐懼症患者，通常會給予抗組織胺，使其產生疲勞感，而重度患者則可給予低劑量的抗憂鬱藥物，以緩解緊張情緒。想知道更多隱藏在生活中的健康殺手嗎？請鎖定東森綜合32頻道每週六至週日下午5點播出的《醫師好辣》。