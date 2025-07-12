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▲今（12）日臺灣各地大多為多雲到晴，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

（更新時間16:54）對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布大雨特報，今（12）日大臺北地區及北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。⚠️警戒區域：臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區中央氣象署預報指出，今（12）日臺灣各地大多為多雲到晴，澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，大臺北地區及桃園、東北部山區並有局部大雨發生的機率。明（13）日臺灣各地及澎湖大多為多雲到晴，金門及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。