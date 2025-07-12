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2025《英雄聯盟》MSI季中邀請賽淘汰賽敗者組決賽，T1以3：2力退中國賽區代表AL（Anyone's Legend），成功晉級決賽，將再次挑戰老對手Gen.G。此戰過程驚心動魄，雙方激戰五局，而T1憑藉團隊默契與強大韌性，笑到最後，也再次讓LPL賽區的隊伍止步、中國粉絲心碎。賽後，T1打野選手Oner （文炫俊）在後台受訪時表示：「打到第五局就是集中力的比拚，誰先犯錯誰就輸。我們選手經驗豐富，靠信任與團結才走到這一步。」他也特別點名打出關鍵表現的Gumayusi（李珉炯），再現搶地圖物件的神技，「他在我沒法搶的時候總能把物件拿下，真的非常可靠。」這場比賽也引發海外社群熱烈討論，Reddit上湧現大量有趣評論。最被瘋傳的段子之一是：「Doran一直是LPL的兒子，而Faker是LPL的父親，你不能在你爸媽面前打你兒子。」這句話一針見血點出T1中上兩名選手面對中國隊時的「壓制力」。Faker再次用實力證明，他仍是中國賽區最難解的魔王級存在。有網友調侃道：「國際賽是個簡單的遊戲，十個人打30分鐘，最後T1贏了。」還有留言寫下：「AL選逆命就是在說：我們準備安靜地輸掉。」雖然AL展現不少拼勁，但部分海外觀眾對第五局的BP感到無言。AL選出逆命，但遭T1完全破解。有網友諷刺：「逆命在比誰輸得更快」、「好運姐在地圖上來回走動，根本不曉得自己在幹嘛」。此外，第五局Keria操作如神，不斷精準開團讓Gumayusi收割，網友也讚嘆：「他簡直是在AL的屍體上跳舞」、「這不是Keria打比賽，而是在送外賣給Guma吃人頭」。從LCK第四種子起步，一路殺入MSI決賽，T1的堅韌與鬥志獲得不少肯定。「他們是世界上最受壓力與苛責的戰隊，卻總能在關鍵時刻挺身而出。」儘管決賽將再次碰上Gen.G，但有網友認為：「這不是LCK內戰，而是國際決賽，這裡的壓力不一樣。T1有機會翻盤。」