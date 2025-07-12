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2025年《英雄聯盟》季中邀請賽（MSI）敗者組決賽於7月12日在加拿大溫哥華上演焦點對決，來自韓國LCK賽區的T1以3：2力退來自中國賽區的AL（Anyone’s Legend），成功挺進總決賽，再次獲得與老對手Gen.G爭冠的機會。LOL史上最佳選手Faker展現自己在國際賽的205勝高居史上第一，遙遙領先第二的選手Xiaohu多達79勝。本場勝利不僅讓T1延續爭冠希望，隊中靈魂人物Faker更在此役後累積205場國際賽勝利，穩居史上第一。緊追其後的是Xiaohu（126勝）與Keria（107勝），而Oner與Gumayusi則以103勝並列第四。這份榜單象徵著T1長年於世界賽場的統治地位。賽後，T1輔助選手Keria接受韓媒INVEN訪問時展現滿滿自信，他直言：「這場對AL的比賽比想像中更有趣、更享受，他們的實力比預期還強，但我從沒想過會輸。」談及兩年前在MSI敗者組接連輸給JDG與BLG的記憶，Keria坦言：「這些回憶有點重疊，但我們知道只要贏下AL，決賽一定能打得更好。」對於此前在勝者組不敵Gen.G的比賽，Keria認為關鍵在於備戰狀態與細節處理：「第五局我們本來處於優勢，卻因多次失誤與BP瑕疵輸掉。這次只要補足細節並保持專注，我們完全有機會復仇。」儘管國內聯賽T1經常落敗給Gen.G，但Keria強調：「無論是LCK還是國際賽，我們始終充滿信心。今年是我對Gen.G最有信心的一次，因為我們的團隊配合目前是最好的階段。」他最後也喊話粉絲：「我還沒拿過MSI冠軍，比起結果，更重要的是享受比賽，只要我們做到這點，結果自然會到來。」T1下路選手Gumayusi也在LCK流訪談中分享晉級決賽的感受。他表示：「過去我們多次打入決賽，MSI最好成績是第三名，這次能闖進決賽真的很開心，會好好準備明天的比賽。」對於AL的準備，他說：「他們比賽資料很多可參考，AL運營穩健、打團強韌，我們針對這些進行準備。」談到第五局關鍵BP選擇時，Gumayusi直言：「那局BP做得很好，我們選出適合自己又能應對對手的陣容，在營運上表現不錯。」Gumayusi也再次強調奪冠的渴望：「我曾說過我們是世界最強下路，再贏一場就能證明這一點。如果能拿下MSI冠軍，這將是我生涯中極為重要的一刻。」最後他也不忘感謝隊友與支持者：「今天大家都打得非常好，希望明天我們再努力一天，一起加油！」T1將於MSI總決賽再度對決Gen.G，這也是本屆MSI首次迎來LCK內戰決賽。儘管勝者組交手曾五局惜敗，但T1選手們展現出空前的信心與鬥志。隨著Faker創下歷史紀錄、Keria喊出「從沒想過會輸」、Gumayusi準備奪下首冠，T1將以全新姿態挑戰LCK最大勁敵，爭奪隊史第二座MSI冠軍。