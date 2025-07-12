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▲彭佳慧（左）登上胡瓜（右）節目宣傳最新專輯《完整的大人》。（圖／下面一位提供）

▲彭佳慧（左）追問胡瓜（右）身為女生的陷阱題，讓他完全招架不住，雙方互相鬥嘴場面爆笑。（圖／翻攝自下面一位YouTube）

綜藝天王胡瓜YouTube節目《下面一位》最新一集邀請「鐵肺歌后」彭佳慧，2人久違20多年再次相聚，到餐廳一邊大啖美食，一邊分享演藝之路心境差異及趣事，節目中2人也玩心大開，彭佳慧考驗胡瓜面對女生的陷阱題會如何回覆，秒脫口提問：「覺得我今天有哪裡不一樣？」胡瓜直球回覆：「沒有不一樣啊！」還笑稱女方曾燙了、染了頭髮，自己還看不出來不同，讓彭佳慧大翻白眼：「活生生站在面前還看不出來，是視力的問題！」彭佳慧到胡瓜節目中分享進來生活近況，同時宣傳最新專輯《完整的大人》，聊及專輯裡頭唱盡的女人心事，彭佳慧深有體悟，反觀一旁的胡瓜則從另一角度欣賞，別有一番見解，聊到一半，彭佳慧也考驗起胡瓜面對女生的陷阱題會如何回覆，1句提問：「覺得我今天有哪裡不一樣？」下秒胡瓜直接回：「沒有不一樣啊！」彭佳慧也繼續追問下去：「哪裡？」、「我昨天有黑眼圈嗎？」、「我變得哪裡不一樣？」面對一連串提問，胡瓜完全招架不住，還笑稱女方曾燙了、染了頭髮，自己還看不出來不同，超直男的思考慘遭彭佳慧嚴厲指責：「活生生站在面前還看不出來，是視力的問題！」胡瓜也懊惱地表示自己有在反省了，也當場向彭佳慧討教，「很多女生在意這種事，我們不是不愛對方，不是不在意對方。」講完還是不忘趁機抱怨：「股票都跌二百多點了還要回答這種問題！」無奈搖頭表示心累，2人互動相當趣味。此外，胡瓜與彭佳慧也宛如「認親」一般，聊到同為客家鄉親的心情，話匣子便停不下來，2人家裡都是做生意的，從小就要當忙家中販售算帳等事務，胡瓜自認算術還不錯，彭佳慧當場考驗九九乘法表，胡瓜也一派輕鬆正確回答出來，2人也一邊大啖客家美食，深陷在美味裡到快忘記主持節目，彭佳慧分享自己工作前一定要吃白飯，唱歌前一定要吃紅燒肉，完全不擔憂食物的油膩，反而是她的開嗓秘方。