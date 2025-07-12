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▲GD（G-Dragon、本名：權志龍）昨晚穿著七彩玫瑰套服登上台北小巨蛋，以《POWER》開場瞬間引爆尖叫。（圖／讀者提供）

▲台北嘉佩樂有6間「璀璨客房」，廣達81坪，擁有私人戲水池及露臺。（圖／記者蕭涵云攝）

▲69坪總統套房規格的「嘉佩樂套房」，客廳空間十分開闊，還可欣賞台北101大樓。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「嘉佩樂套房」是擁有69坪總統套房。（圖／翻攝台北嘉佩樂官網）

▲台北嘉佩樂的總通套房「嘉佩樂套房」，房間相當雅緻。（圖／翻攝台北嘉佩樂官網）

韓國音樂流行天王權志龍（G-Dragon、 GD），前（10）日抵台，在台灣小巨蛋開唱從昨晚開始將一連開唱三天，GD行蹤也受到台灣粉絲關注，像是猜測7月12日、13日金豬食堂被包場，粉絲就猜測可能早被GD包了下來。另外，他此次下榻今年剛開幕的嘉佩樂酒店，據傳粉絲也直接在飯店外守候。「金豬食堂」在今年5月來台開幕，而韓國總店本就是GD喜歡造訪的餐廳，此次公布7月12日、13日兩天被包場、不會對外開放，網友與大眾紛紛猜測覺得就是GD包場，金豬食堂為此發出官方聲明：「基本上我們任何消費者包場我們都會公告，包場的客人都是我們的VIP，我們都必須保護客人的隱私性，非常歡迎海內外的消費者來訪。」而此次GD的下榻處也備受關注，之前他在BIGBANG時期住過台北君悅酒店、玄彬也住台北君悅、IU（李知恩）則住台北寒舍艾美酒店，GD這幾天住的，是今年4月1日剛剛正式開幕的台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）。而記者詢問飯店相關消息，台北嘉佩樂僅表示不便回答。特點是由國際知名設計師André Fu操刀，擁有8種以上房型總共86間客房，住一晚最低價格為14.5坪卓越客房2萬元起。特別的是，飯店有6間「璀璨客房」，廣達81坪且擁有私人戲水池及露臺，可在私人空間獨享小泳池，每晚20萬元起。當然最受注目的，當屬針對大明星、名人而規劃奢華配置的總統套房「嘉佩樂套房」，每晚定價30萬元。客廳坐擁欣賞台北101大樓絕佳視野，擁有私人SPA房、私人健身房、獨立衣裝間與視聽室，配備特大床、典雅用餐區，每晚30萬元起。