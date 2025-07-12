NBA美國職籃（National Basketball Association）波特蘭拓荒者今（12）日在拉斯維加斯舉行的夏季聯賽中，以106：73大勝金州勇士，迎來一場漂亮勝利。其中備受矚目的中國新秀楊瀚森在此役迎來夏聯首秀，上場24分鐘，繳出10分、4籃板、5助攻、1抄截與3阻攻的全能數據，整體投籃7投3中，三分球3投1中。無論進攻視野、防守存在感，還是場上判斷力，都展現出超齡的成熟度，成為球隊勝利的核心之一。比賽結束後，楊瀚森的亮眼表現迅速引發熱議，許多球迷與媒體紛紛留言讚賞他的潛力與自信，認為他有望成為中國籃壇下一位進軍NBA的重量級內線。以下就由《NOWnews》為您整理外媒眼中楊瀚森的首戰表現。
1. Blazers Lead
更新一下拓荒者隊史最佳球員的名單：
不用再看了，楊瀚森就是波特蘭的代表人物。
楊瀚森在夏季聯賽初登場才打到第3節，就已經有一連串精彩的傳球。這充分展現了他作為一位潛力新秀最突出的特質——出色的傳球直覺與場上視野。
看了楊瀚森的表現，讓我開始懷疑Cooper Flagg是否真的該是狀元。
這場比賽開局我很喜歡楊瀚森的幾個表現：溝通和傳球。他跑了一個掩護的戰術，看起來像是要打手遞手，結果突然給出個空切助攻，他的傳球時機剛剛好。
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- 他的傳球在NBA的標準下屬於菁英級水準
- 掩護質量與出手耐心也都達到非常高的層級
- 唯一令人擔憂的是他能否防守會拉開空間的大個子
- 本場比賽他的禁區保護表現非常出色
- 今晚他是場上最強硬的球員
2. Jason Peterson
更新一下拓荒者隊史最佳球員的名單：
- Lillard
- Drexler
- Walton
- Yang Hansen
3. Mr. Portland
不用再看了，楊瀚森就是波特蘭的代表人物。
4. Point Made Basketball
楊瀚森在夏季聯賽初登場才打到第3節，就已經有一連串精彩的傳球。這充分展現了他作為一位潛力新秀最突出的特質——出色的傳球直覺與場上視野。
5. NBA Conspiracy Theorist
看了楊瀚森的表現，讓我開始懷疑Cooper Flagg是否真的該是狀元。
6. Subscribe to the You Know Ball Patreon8. Steve Jones Jr.
拓荒者可能會在楊瀚森時代迎來一次「大躍進」。
拓荒者可能會在楊瀚森時代迎來一次「大躍進」。
這場比賽開局我很喜歡楊瀚森的幾個表現：溝通和傳球。他跑了一個掩護的戰術，看起來像是要打手遞手，結果突然給出個空切助攻，他的傳球時機剛剛好。