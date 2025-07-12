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▲Ray在超市直播將整排眼藥水拿走疑似沒付錢，邊跑還一邊沿路掉，他卻沒撿起來反而怒噴髒話。（圖／翻攝自Ray Twitch）

▲Ray跟眼藥水品牌公司一同演了一齣戲，讓不少人十分驚嚇。（圖／翻攝自IG）

以「最強高中生」與「最強外交官」之名走紅的Ray，近日再度因爭議行為引發網路震撼，他於今（12）日在Twitch直播前往美國超市沃爾瑪（Walmart），竟當場拆封眼藥水使用，還沒付錢就將整排商品帶出店外，引起輿論譁然。現場畫面也被完整拍下，直播最終草草結束，疑似偷竊行為全被錄下，而Ray的好友Kai看完直播後傻眼，不過隨後眼藥水品牌也在官方IG上曬出「逮捕」Ray的照片，原來雙方達成共識，才會在Walmart裡面進行直播。從直播畫面可見，Ray在貨架上拿起多瓶眼藥水，拆封使用後不斷往背包塞滿商品，接著快速衝出商場，過程中還甚至不慎將商品掉落地面卻未停下撿拾，反而爆粗口並直接離場，由於直播畫面瞬間關閉，至今無法確認他是否有結帳，或是否為與商家協議拍攝，疑點重重。隨後，眼藥水品牌也在官方IG曬出「逮捕」Ray的照片，並且附上Walmart的購買連結，原來眼藥水品牌是跟Ray一同進行實況直播合作，假裝搬走整個貨架，也是Ray與行銷公司的共識。Ray的影片曝光後一開始引來不少網友熱議，留言灌爆聊天室：「別再做這種事了」、「怎麼變這麼壞」、「這是犯罪行為」，呼籲Ray應盡快為行為負責。不過隨後發現Ray不是真的盜竊後才鬆一口氣。事實上，Ray上週才在美國網紅Logan Paul節目中口出狂言，批評台灣「無聊得像屎」，更說人如NPC，引發台灣網友強烈反彈，如今再爆超市偷竊疑雲，形象再次受到挑戰，不少人希望他能夠不要「譁眾取寵」，也有人呼籲Twitch應對相關行為進行調查與處理。