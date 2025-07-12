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▲黃偉哲向災民說明災後救助措施。（圖／南市府提供）

丹娜絲颱風挾帶強風重創台南，市長黃偉哲今（12）日上午親赴新營、白河區，視察災情與災後復原情形，並聽取地方意見。黃偉哲強調，市府將持續掌握災區狀況、整合資源，全力協助民眾度過難關，未來也將爭取經費，協助受災地區早日重建與復原。黃偉哲今天在新營區長陳宏田、白河區長董麗華陪同下，視察災情與災後復原情形，並聽取地方意見。黃偉哲表示，此次風災堪稱百年一遇，光是倒塌電線桿即達1133支，災情範圍廣泛且嚴峻。災情發生後，市府即刻啟動應變機制，包括設立避難所、清理倒木、協請國軍支援、啟用抽水設備等，務求讓生活早日回到正軌。針對房屋受損、水塔倒塌及電力中斷情形，也持續協助民眾申報補助、加速復原。他呼籲民眾如屋頂受損，可先以帆布覆蓋防止二次損害，後續修繕費用可向區公所申報，市府將補助經費協助災後修復。同時也提醒市民，屋內毀損物品及容器、屋外水溝請盡速清理積水，防範登革熱疫情發生。針對部分地區電信通訊不穩問題，黃偉哲承諾將立即請求相關單位支援修復；對於居民建議未來應強化溪流堤防建設、社區防災應變人力訓練，他也指示民政局彙整意見，納入後續研議方向。黃偉哲強調，目前以救災優先，未來如有相關建設經費需求，市府也會全力爭取，協助受災地區早日重建與復原。這次新營區土庫里於7月6日深夜遭遇12至14級強風，多處民宅屋頂掀起、電桿與路燈倒塌，路樹傾倒。新營區長陳宏田指出，這次新營區曾有逾3,000戶停電，目前剩下約140戶未復電，土庫里預計今日可全面恢復供電。考量後續天氣變化，市府也已啟動移動式抽水機，加強排水防護，避免積淹水災害。而災後第一時間，新營區公所於7月7日凌晨2時設立避難收容所，安置5位居民，並於當日下午3時返家。里長也投入協助清除路樹、障礙物，市府於7月10日申請國軍支援，加快市容清理。