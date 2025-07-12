我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「小柯瑞」Seth Curry有機會轉戰勇士。（圖／美聯社／達志影像）

他也透露：「Steph當然希望我過去和他一起打球，我的家人也會很開心。我一直都很喜歡勇士的體系與打法，也一直感受到球迷的愛戴。」

自由球員市場持續延燒，Seth Curry近期傳出可能加盟金州勇士，與哥哥Stephen Curry同隊出戰NBA美國職籃（National Basketball Association）新賽季，延續家族傳奇。金州勇士隊自NBA自由球員市場開啟以來動作有限，除失去老將中鋒Kevon Looney（轉投紐奧良鵜鶘，簽下兩年1,600萬美元合約，約新台幣5.2億元）外，尚未有重大補強。Seth Curry目前為完全自由球員，上季效力夏洛特黃蜂，出賽68場，平均每場貢獻6.5分，三分命中率高達45.6%，為全聯盟最高。作為聯盟頂尖外線射手之一，他的加盟將大幅提升勇士的替補火力與空間拉伸能力。談及加盟勇士的可能性，Seth Curry日前接受《NBC Sports》記者Monte Poole專訪時表示：「我一直感覺自己是Dub Nation(勇士)的一員，從看Steph打球到熟悉球隊文化⋯⋯我現在無法多說，只能說我正在尋找最適合我的地方，希望下週就能有定論。」這番話讓外界高度關注勇士是否將正式向Seth Curry提出合約邀約，完成兄弟同隊的夢幻劇本。不僅Seth本人對勇士展現好感，現任密爾瓦基公鹿總教練Doc Rivers上月受訪時也曾公開表示：「Seth Curry跟勇士的體系是天作之合。他們的打法，他的射程，他的球商——完全對得上。就算不談家庭因素，我也覺得這會是一個完美的組合。」Rivers更指出，即便Seth與Stephen是否真的想要兄弟同隊仍未知，但純就戰術面來說，這樣的安排將對勇士大有助益。目前金州勇士正面臨多項人事決策壓力，包括主力前鋒Jonathan Kuminga的受限自由球員合約仍未處理完畢，球隊在補強上仍處於觀望階段。不過若Seth Curry願意接受中產以下的報價，勇士可能在處理完Kuminga續約案後正式啟動補強射手計畫。