2025年NBA夏季聯賽（NBA Summer League）拉斯維加斯站舉行，來自中國的超級新秀楊瀚森於7月12日正式迎來NBA初登場。身穿拓荒者戰袍的他，儘管僅是夏聯首戰，卻已展現出令人驚豔的傳球視野與全能潛力。
對陣金州勇士，拓荒者以106：73大勝，楊瀚森僅上場24分鐘即繳出10分、4籃板、5助攻、1抄截與3阻攻的全能數據。他全場7投3中、三分球3投1中，雖然命中率仍待調整，但他的比賽閱讀能力與傳導節奏，已足以讓球迷與球探對其未來抱持高度期待。
撐起中鋒未來：7呎2吋的傳球魔術師
身高7呎2吋（約218公分）、體重249磅（約113公斤），楊瀚森的身材條件本已屬罕見，但真正讓拓荒者驚豔並提早於首輪第16順位選進他的，是他在大個子球員中極為罕見的「Playmaking」特質。
過往在中國男子職業籃球聯賽（CBA）兩季場均繳出15.8分、10.7籃板與3.5助攻，楊的組織與策應能力早被認為是最大優勢。首場夏聯即有5助攻入帳，且多次精準找到無球切入的隊友，無論是短傳、側翼轉移或高位策應，皆展現高度成熟度。
ESPN轉播團隊更於轉播中表示：「楊瀚森擁有Jokic等級的球感與視野，這種高個的閱讀能力，值得拓荒者圍繞他進行長期培養。」
防守與節奏調整仍需時間
儘管進攻端表現搶眼，楊瀚森此戰也暴露出新秀常見的防守問題。他全場6次犯規，在防守輪轉與腳步協調上仍顯青澀，特別是在NBA等級的節奏與身體對抗中，容易過早出手與犯規，顯示他仍需時間消化轉換層級的挑戰。
不過這並未動搖拓荒者對其布局的信心。本季球隊已放棄Deandre Ayton，意味著中鋒主戰權將由新秀Donovan Clingan與楊瀚森競逐。雖然目前Clingan為首發優先人選，但楊瀚森則被視為「慢火細燉型」的潛力股。
勇士被打得措手不及 僅Armstrong與Richard亮眼
此役勇士方面則陷入混亂，面對拓荒者兩名中鋒不斷在高位做球與落位掩護，他們的防守體系全面崩潰。唯一可圈可點者為Armstrong與Richard二人，在替補端仍能製造破壞力，略為挽回顏面。
對於拓荒者而言，這是一場歷史性的夏聯開局：不僅新秀Caleb Love與楊瀚森展現搭檔潛力，更重要的是，他們找到了一位可以「持球思考」的長人中鋒。楊瀚森未來是否能真正成為「東方Jokic」，仍有待時間驗證，但這場夏聯首戰，確實證明楊瀚森的選秀順位如此靠前的原因，他是個值得投注時間與耐心的籃球天才。
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撐起中鋒未來：7呎2吋的傳球魔術師
身高7呎2吋（約218公分）、體重249磅（約113公斤），楊瀚森的身材條件本已屬罕見，但真正讓拓荒者驚豔並提早於首輪第16順位選進他的，是他在大個子球員中極為罕見的「Playmaking」特質。
過往在中國男子職業籃球聯賽（CBA）兩季場均繳出15.8分、10.7籃板與3.5助攻，楊的組織與策應能力早被認為是最大優勢。首場夏聯即有5助攻入帳，且多次精準找到無球切入的隊友，無論是短傳、側翼轉移或高位策應，皆展現高度成熟度。
ESPN轉播團隊更於轉播中表示：「楊瀚森擁有Jokic等級的球感與視野，這種高個的閱讀能力，值得拓荒者圍繞他進行長期培養。」
防守與節奏調整仍需時間
儘管進攻端表現搶眼，楊瀚森此戰也暴露出新秀常見的防守問題。他全場6次犯規，在防守輪轉與腳步協調上仍顯青澀，特別是在NBA等級的節奏與身體對抗中，容易過早出手與犯規，顯示他仍需時間消化轉換層級的挑戰。
不過這並未動搖拓荒者對其布局的信心。本季球隊已放棄Deandre Ayton，意味著中鋒主戰權將由新秀Donovan Clingan與楊瀚森競逐。雖然目前Clingan為首發優先人選，但楊瀚森則被視為「慢火細燉型」的潛力股。
勇士被打得措手不及 僅Armstrong與Richard亮眼
此役勇士方面則陷入混亂，面對拓荒者兩名中鋒不斷在高位做球與落位掩護，他們的防守體系全面崩潰。唯一可圈可點者為Armstrong與Richard二人，在替補端仍能製造破壞力，略為挽回顏面。
對於拓荒者而言，這是一場歷史性的夏聯開局：不僅新秀Caleb Love與楊瀚森展現搭檔潛力，更重要的是，他們找到了一位可以「持球思考」的長人中鋒。楊瀚森未來是否能真正成為「東方Jokic」，仍有待時間驗證，但這場夏聯首戰，確實證明楊瀚森的選秀順位如此靠前的原因，他是個值得投注時間與耐心的籃球天才。