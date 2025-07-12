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楊瀚森僅上場24分鐘即繳出10分、4籃板、5助攻、1抄截與3阻攻的全能數據。他全場7投3中、三分球3投1中，雖然命中率仍待調整，但他的比賽閱讀能力與傳導節奏，已足以讓球迷與球探對其未來抱持高度期待。

ESPN轉播團隊更於轉播中表示：「楊瀚森擁有Jokic等級的球感與視野，這種高個的閱讀能力，值得拓荒者圍繞他進行長期培養。」

▲場邊中國球迷身穿火箭時期姚明的11號球衣，高舉寫有「楊瀚森哥們來了」的標語海報，致敬當年王治郅初登NBA賽場時的經典場面「大郅哥們來了」。（圖／翻攝自虎撲）

▲備受矚目的中國新秀楊瀚森在此役迎來夏聯首秀，上場24分鐘，繳出10分、4籃板、5助攻、1抄截與3阻攻的全能數據，整體投籃7投3中，三分球3投1中。（圖／美聯社／達志影像）

2025年NBA夏季聯賽（NBA Summer League）拉斯維加斯站舉行，來對陣金州勇士，拓荒者以106：73大勝，身高7呎2吋（約218公分）、體重249磅（約113公斤），楊瀚森的身材條件本已屬罕見，但真正讓拓荒者驚豔並提早於首輪第16順位選進他的，是他在大個子球員中極為罕見的「Playmaking」特質。過往在中國男子職業籃球聯賽（CBA）兩季場均繳出15.8分、10.7籃板與3.5助攻，儘管進攻端表現搶眼，楊瀚森此戰也暴露出新秀常見的防守問題。他全場6次犯規，在防守輪轉與腳步協調上仍顯青澀，特別是在NBA等級的節奏與身體對抗中，容易過早出手與犯規，顯示他仍需時間消化轉換層級的挑戰。不過這並未動搖拓荒者對其布局的信心。本季球隊已放棄Deandre Ayton，意味著中鋒主戰權將由新秀Donovan Clingan與楊瀚森競逐。雖然目前Clingan為首發優先人選，但楊瀚森則被視為「慢火細燉型」的潛力股。此役勇士方面則陷入混亂，面對拓荒者兩名中鋒不斷在高位做球與落位掩護，他們的防守體系全面崩潰。唯一可圈可點者為Armstrong與Richard二人，在替補端仍能製造破壞力，略為挽回顏面。對於拓荒者而言，這是一場歷史性的夏聯開局：不僅新秀Caleb Love與楊瀚森展現搭檔潛力，更重要的是，他們找到了一位可以「持球思考」的長人中鋒。