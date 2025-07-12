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114年大學分科測驗今天來到第二天，第一節考歷史，補教業分析，難度較去年略增，預估5標略降1到2級分。北一女中、建國中學、中山女高組成的歷史科解題教師團隊則分析，整份試卷以測驗學生閱讀理解分析史料的能力為主，簡述題與閱讀形式題數相當，與去年相比較有挑戰性，鑑別度高。整體而言，預估今年歷史科5標（頂前均後底）為「51、46、39、32、26」分。補教預估頂標、前標、均標、後標均比去年降1級分；後標下降2級分。入闈協助大考中心審題的高中老師指出，本年試題取材自文字史料、圖像、圖表等素材，兼具學術情境與生活情境，其中以文中閱讀為主要考察重點之一，資料呈現方式多元，以歷史脈絡鋪陳敘述，考生需細心閱讀，擷取文本解題線索，並運用歷史知識來作答。整體試題難易適中，鑑別度適當，兼具鑑別不同程度能力考生群的試題。解題老師也分析今年國家立場與政治軍事、經濟與社會的試題比例較重。補教業老師則表示，今年考題尤其強調閱讀理解能力，不少題目需高度依賴資料閱讀與分析，例如第27、28題的棉花經濟作物題，以及第34題的中世紀歐洲軍事史題，都要求考生透過文字理解來選出正確答案。對於閱讀理解能力稍弱的同學來說會很吃力。補教業老師並表示，今年歷史科45題考題中，經濟題就占了至少8題，像是第10題考查北宋的國際關係和銅錢的概念，需要了解宋朝，特別是北宋與周邊國家的貿易往來差異；第27、28題考江蘇的棉花經濟作物；混合題組第35、36、37題考淡水港口貿易；第39題考查16世紀西班牙如何面對國際貿易帶來的國內問題等。「今年經濟題型特別多，不曉得是否與美國總統川普的關稅政策有關。」不過，該名補教老師也提到，今年歷史科試題出題非常全面，涵蓋台灣史、東亞史、世界史以及各個朝代與時期，並未特別偏重特定年代或章節，對於有認真讀書、各章節皆有涉獵的學生而言，是能充分展現實力的考卷。