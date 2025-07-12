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超商咖啡杯怎麼丟？店員示警：不能丟垃圾、紙類

「廢紙容器類」

▲根據新北市衛生局「回收物品易查通」網頁，在「資源回收」項目中已明列，飲料紙杯歸類為「廢紙容器類」，並非紙類。（示意圖／取自Pixabay）

超商咖啡杯「正確丟法」曝光！丟錯罰6000元

「紙容器類」

「塑膠容器類」

「紙類」

1200元至6000元

▲咖啡杯的紙杯部分因為有塑膠淋膜，應分類為「紙容器類」；杯蓋則屬「塑膠容器類」。（圖／翻攝Dcard）

你每天早上也會買杯超商咖啡提神嗎？喝完順手一丟就進了辦公室垃圾桶，小心這個習慣可能導致荷包大失血！一名超商員工就特別提醒，咖啡杯其實不是「垃圾」，也不能當作「紙類」丟，因為內層有塑膠淋膜，正確做法應丟進「紙容器類」回收區。環保署也再三強調，亂丟或分類錯誤，依《廢棄物清理法》最重可罰6000元。一名在超商上班的網友在Dcard發文，原本是要教大家「杯蓋怎麼正確蓋」、「怎麼讓杯口恢復凹陷」等小技巧，結果話鋒一轉竟提到很多人不知道，咖啡紙杯其實不能丟垃圾桶，也不是「紙類」，要丟到「紙容器類」才對。文章一出立刻引起網友共鳴，不少人驚呼長知識，也有人留言補充「飲料杯跟便當紙盒一樣，裡面有塑膠淋膜，不算一般紙類，要分開處理。」根據新北市衛生局「回收物品易查通」網頁，在「資源回收」項目中已明列，正確處理方式為，飲用後先將內容物清空，簡單沖洗乾淨，壓扁之後交由清潔隊的循線回收車收走，且一定要和一般紙類分開。而咖啡杯其實是「一杯三分類」，裡面的各個部件材質不同、歸類也不一樣。，這樣細緻的分類，才是真正達到回收再利用。環保署也提醒大家，千萬別以為紙杯就是紙類，分類錯誤可是會吃上罰單，除了罰款，錯誤分類也會導致回收效率降低，甚至讓整批資源被迫丟進焚化爐。