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▲儘管Misiorowski在大聯盟僅登板5場，仍憑藉壓倒性的表現，成為歷史上最快入選全明星賽的投手之一，掀起美職棒壇一陣旋風。（圖／取自MLB X）

MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）密爾瓦基釀酒人隊23歲的超級火球新人Jacob Misiorowski今（12）日驚喜入選2025年大聯盟明星賽。儘管他在大聯盟僅登板5場，仍憑藉壓倒性的表現，成為歷史上最快入選全明星賽的投手之一，掀起美職棒壇一陣旋風。Misiorowski是作為小熊投手Matthew Boyd退賽後的替補人選入選。消息是在釀酒人對國民比賽開打前3分鐘由總教練Pat Murphy悄悄告知他，並要求他保密至比賽結束。賽後，面對突如其來的肯定，Misiorowski也忍不住激動落淚，坦言這一刻永生難忘，「我完全說不出話來，這真的太出乎意料，也非常光榮。」這位2025年才在6月完成大聯盟初登板的火球男，在5次先發中就繳出4勝1敗、防禦率2.81的亮眼成績，累計25.2局投球局數中送出33次三振，對手打擊率僅0.138。更驚人的是，Misiorowski在大聯盟初登場就投出5局無安打，第2場甚至投到7局仍維持完全比賽的態勢。最近一場面對洛杉磯道奇，他更在6局內狂飆12次三振、無失分，力壓傳奇左投Clayton Kershaw，投球表現令人驚豔。而Misiorowski僅在大聯盟登板5場就入選明星賽的紀錄也打破了2024年由海盜王牌Paul Skenes創下僅11場登板即入選的紀錄。談到即將迎來的全明星賽登板，釀酒人內野手Quinn Priester表示：「看他投球就像電流注入整個板凳區，我們都為他感到激動。」隊友DL Hall也說：「他是當之無愧的人選，對棒球很有正面意義。」而主人公Misiorowski則語氣堅定地表示：「我覺得不用猶豫，就是抓住機會，全力以赴。」