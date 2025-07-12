一年只有一次！中央氣象署於今起一連3天（12日至14日）上午9時至下午5時舉辦年度開放參觀活動，今年主題為「透視風雲 掌握未來－氣象遙測新視界特展」，大小朋友都可以參與多項互動體驗，當一日小小氣象員，與太空零距離接觸。
中央氣象署表示「本次展覽聚焦於『氣象遙測』的觀測與預警應用，從鋒面、颱風動態到氣候資訊整合，揭示氣象署如何透過尖端科技守護全民安全，將抽象的天氣數據轉化為日常生活中的安全防線。」
特展亦廣邀經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署、國家太空中心、國家海洋研究院及國立中央大學大氣科學系共同參與，呈現跨領域氣象應用成果。展出內容不僅深具科學知識性，更設計多項互動體驗，讓大朋友小朋友都能在遊戲中學習。
現場有許多精采亮點活動，例如：「 下一站好天氣－氣象站大富翁遊戲：邊走邊玩，闖關學知識」、「 智慧海洋探索趣：親手體驗修護海洋觀測儀器，當一日小小氣象員」、「 1:1比例的氣象衛星模型：與太空零距離接觸！」、臺灣第一部車載移動式雷達：揭開追風第一線的神秘面紗！」還有 深受喜愛的活動「愛上主播臺」、「地球展示系統SOS」再度登場，
今年更推出全新創意活動：「解謎尋寶遊戲－來自光的信」，民眾只要掃描現場QR Code，即可進入展區任務模式，在趣味中發掘氣象知識，成功解謎還可獲得精美好禮一份！更多活動訊息請至中央氣象署網站查詢
此外，臺北天文館將於8月8日起至10日父親節假期，推出限時三天的「環遊星座世界」親子桌遊活動，以精心設計的星座主題桌遊為核心，結合教育與趣味，讓孩子在遊戲過程中認識北天與南天的代表星座、星座神話故事，以及如何在夜空中辨認星象。
本活動即日起開放網路報名，每場限額50人，共計3天、6場次。每場次將由天文館人員帶領，透過簡單有趣的規則讓星座知識化為遊戲策略，無論是年幼孩童還是大朋友，都能在輕鬆的氛圍中學會辨認天上的星座，享受知識與家庭時光的雙重樂趣。
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特展亦廣邀經濟部水利署、農業部農村發展及水土保持署、國家太空中心、國家海洋研究院及國立中央大學大氣科學系共同參與，呈現跨領域氣象應用成果。展出內容不僅深具科學知識性，更設計多項互動體驗，讓大朋友小朋友都能在遊戲中學習。
現場有許多精采亮點活動，例如：「 下一站好天氣－氣象站大富翁遊戲：邊走邊玩，闖關學知識」、「 智慧海洋探索趣：親手體驗修護海洋觀測儀器，當一日小小氣象員」、「 1:1比例的氣象衛星模型：與太空零距離接觸！」、臺灣第一部車載移動式雷達：揭開追風第一線的神秘面紗！」還有 深受喜愛的活動「愛上主播臺」、「地球展示系統SOS」再度登場，
今年更推出全新創意活動：「解謎尋寶遊戲－來自光的信」，民眾只要掃描現場QR Code，即可進入展區任務模式，在趣味中發掘氣象知識，成功解謎還可獲得精美好禮一份！更多活動訊息請至中央氣象署網站查詢
此外，臺北天文館將於8月8日起至10日父親節假期，推出限時三天的「環遊星座世界」親子桌遊活動，以精心設計的星座主題桌遊為核心，結合教育與趣味，讓孩子在遊戲過程中認識北天與南天的代表星座、星座神話故事，以及如何在夜空中辨認星象。
本活動即日起開放網路報名，每場限額50人，共計3天、6場次。每場次將由天文館人員帶領，透過簡單有趣的規則讓星座知識化為遊戲策略，無論是年幼孩童還是大朋友，都能在輕鬆的氛圍中學會辨認天上的星座，享受知識與家庭時光的雙重樂趣。