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▲成功破門後，警方一擁而入，現場查獲數名犯嫌與大量作案工具。（圖/記者鄧力軍翻攝）

台中市一處非法博弈機房隱身於西屯區一處大樓內的，第六警分局上月15日循線前往查緝時被一扇銅牆鐵壁的鋼板大門卡關，久攻不下時，市政派出所所長曾一峯掄起臂盾與破門槌，宛如超級英雄上身，一記猛撞破門而入，成功將犯嫌一網打盡！嫌犯在移送過程中嘀咕著「幾十萬打造的大門，竟然就這樣被撞壞了……」。如果你以為「美國隊長」只存在於電影，那你一定沒看過這場破門行動。中市警第六分局日前接獲線報，發現有博弈集團設立機房經營非法賭博，為躲避查緝，嫌犯選在一棟人流複雜的大樓內成立據點，還重金打造鋼板大門，妄圖躲過警方查緝。警方經調閱資料、精準鎖定地點後前往執行搜索，沒想到卻在門口遭遇前所未見的挑戰。這扇門堅固到令人咋舌，警方連番攻擊仍無法撼動。所長曾一峯見狀當機立斷，帥氣地扛起臂盾與破門槌，硬是以蠻力突破，讓在場員警直呼：「根本超級英雄！」成功破門後，警方一擁而入，現場查獲數名犯嫌與大量作案工具。據了解，博弈集團主打高報酬、低風險吸引賭客，實際上早已透過後台操作開獎結果，以穩賺不賠的方式牟取暴利，並看準人性弱點、金錢誘惑，才會鋌而走險，甚至花大錢強化機房防護，就是想打造一個「密不透風」的犯罪基地，沒想到還是敵不過警方「美國隊長」式的的攻堅。第六分局分局長周俊銘強調，針對不法博弈行為，本分局絕不寬貸，將持續鐵腕執法、強勢掃蕩，全面查緝相關犯罪網絡，徹底瓦解賭博集團根基。警方也呼籲民眾切勿心存僥倖從事非法賭博，若有發現可疑情資，請主動通報警方，共同打擊犯罪、維護社會治安。