台北國際夏季旅展將於7月18日至21日在世貿一館盛大登場，各家飯店不論有否到現場參展，都為了搶攻暑假商機而推出各式餐券、住宿券，《NOWNEWS今日新聞》整理共8家飯店自助餐廳餐券，一文掌握吃到飽優惠訊息。

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📍台北晶華酒店「栢麗廳」、「泰市場」
2025台北國際夏季旅展將於7月18日至21日在世貿一館登場，晶華國際酒店集團實體展出外，也將自即日起至8月4日晚間7點止，在飯店一樓的快閃櫃以及官網（按此）搶先開賣。台北晶華酒店的「栢麗廳」與館外吃到飽餐廳「泰市場」更推出自助餐券，最低平日優惠下殺到7.2折。以「栢麗廳/泰市場平日自助美饌四人環遊券」來說，原價6,952元，特價4,999元。憑券可享栢麗廳四人午餐或泰市場四人午晚餐(栢麗廳平日晚餐加價800元／張)，買10張加贈1張雙人平日環遊午餐招待券，是下殺7.2折之超殺優惠。

5月23-26日將舉辦TTE台北旅展（台北國際觀光博覽會），各家飯店都提早於官網開售線上旅展優惠，最優甚至打到5折，本文整理全台共11家飯店線上旅展所推出的吃到飽餐券優惠內容一次看。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲台北晶華酒店自助餐廳「栢麗廳」與圖中的「泰市場」，因應夏季旅展推出線上旅展，有最優7.2折的折扣。（圖／記者葉盛耀攝）
📍台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」
即日起至8月4日於官網（按此）推出線上旅展，彩匯自助餐廳不論是午餐、下午茶或晚餐，折扣下殺最低69折，下午茶餐的四人同行券每人僅需840元，午餐及晚餐也有75折的優惠價。凡購買平日晚餐券5張，即贈送價值1,210元的下午茶餐券1張。

📍雲朗國際（君品酒店「茶苑牛排套餐吃到飽餐券」、花蓮米崙丼飯屋）
 雲朗線上旅展即日起至22日搶先登場，君品酒店的「茶苑牛排套餐吃到飽餐券」推出單人與雙人的選擇，持餐券能盡情享用10盎司頂級牛排，搭配主廚例湯、手工麵包、花園沙拉與精緻甜點等多道經典佳餚，平日單人牛排套餐吃到飽餐券售價1,099元，平日雙人牛排套餐吃到飽餐券售價1,999元，等於平均每人不到千元。

同樣初登場便廣受好評的「花蓮米崙丼飯屋吃到飽餐券」，每張849元，平假日皆可使用，可無限品嚐壽司、刺身、手卷、丼飯、炸物與甜點等多樣日式料理。

📍台北圓山飯店「松鶴餐廳」
台北圓山於官網（按此）精選多款中西美饌超值餐券，匯集多國精緻料理的「松鶴餐廳」，今年首度推出最適合揪團共享的團購優惠，涵蓋平日自助式午晚餐及下午茶券，最低折扣7折起，午晚餐券一本100張，原價15萬4,000元，特惠價10萬9,900元，7.1折現省入手，下午茶則每本親民價7萬2,000元，享7.3折優惠。雙人與四人券方案同步推出買10送1優惠活動。

▲台北圓山飯店「松鶴餐廳」推出優惠，最低下殺7.1折。（圖／台北圓山提供）
▲台北圓山飯店「松鶴餐廳」推出優惠，最低下殺7.1折。（圖／台北圓山提供）
📍台北花園大酒店「饗聚廚房」
7月18日至7月21日的台北夏季旅展期間，天成飯店集團進駐參展（攤位號B726），其中超人氣的台北花園大酒店饗聚廚房自助餐，平均每客只要780元，平日自助午/晚餐或假日下午茶套券乙套5張3,900元，下殺7.9折，提供無國界的自助美饌，融合中華、日本與東南亞料理的菁華美食饗宴。

📍台北士林萬麗「士林廚房」
即日起至7月21日，於官方線上商城（按此）推出為期兩週線上旅展，而擁有超高人氣的「士林廚房」，於此次旅展推出「全自助平日午、晚餐通用券」推出超優惠75折1,380元(原價1,848元)價格。

▲士林萬麗酒店的「士林廚房」，每週有五天晚餐時段將推出和牛吃到飽。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）
▲士林萬麗酒店的「士林廚房」，此次線上商城推出約75折優惠。（圖／翻攝士林萬麗酒店臉書）
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