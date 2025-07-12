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▲富邦悍將「工具人」高捷連續2場出現守備失誤，總教練陳金鋒指出，這些都是過程，選手需要克服心魔。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將工具人高捷連續2場面對飛球都發生接球失誤，悍將總教練陳金鋒今（12）日表示，「失誤」是職業運動一定會發生的事情，發生了就要去面對，「失誤後要怎麼面對下次比賽，這些事情以後還會發生，如何克服、面對，並減少這些失誤，要有堅強的意志。」高捷8日替補守一壘，在滿壘時面對味全龍吉力吉撈・鞏冠所擊出界外飛球，高捷因判斷失誤，導致未能掌握，後續吉力吉撈「死裡逃生」敲出致勝安打。昨（11）日高捷先發守左外野，在3局上面對台鋼雄鷹王博玄所擊出的飛球時，高捷接球位置不對，讓球掉出來，悍將也被攻佔滿壘，所幸先發投手魔力藍不受失誤影響，解決滿壘失分危機。高捷連續2場比賽發生飛球接球失誤，悍將總教練陳金鋒表示，「失誤」是職業運動一定會發生的事情，發生了就要去面對，「失誤後要怎麼面對下次比賽，這些事情以後還會發生，如何克服、面對，並減少這些失誤，要有堅強的意志。」鋒總盼子弟兵縱使發生失誤，也要告訴自己隔天就是新的一天，接下來的球在打過來，還是要去勇敢面對，「不斷面對他，才有辦法破解內心恐懼，若永遠是在逃避，心中會有遲疑，相同事情還是會發生。」鋒總直言，失誤後要不斷往前走，當有所突破，才能在關鍵時刻掌握比賽，「做出更好的表現，這是一體兩面，正、反面的事情，當你面對這些能突破，站在場上就會很自在，不管發生什麼事情，一樣的心態去面對比賽。」鋒總進一步表示，比賽打到越後面越緊張，「遇到這狀況如何去轉換，怎麼去面對有張力比賽，尤其是一場勝負的時候，該如何站在場上更好幫助球隊，這都是過程，只能分享給他聽，他必須從中去破解困境。」