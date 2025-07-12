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▲▼劉芒（如圖）接下知名服飾品牌聯名，掀起大批網友熱議。（圖／翻攝自PAZZO IG）

▲▼許多網友抨擊劉芒，直呼要抵制該服飾品牌。（圖／翻攝自Dcard）

YouTuber劉芒以拍攝「月老」系列影片竄出知名度，擁有甜美長相、流利口條的她，拍攝多數兩性、美妝及生活Vlog等類型影片，怎料2023年5月被爆料耍大牌，原初良善、正向的形象大翻車，事後劉芒拍片道歉澄清，便沉寂近1年，直到近3個月回鍋拍片，並接下知名服飾品牌聯名代言，引來網上抵制聲浪，直呼「台灣人很健忘嗎？」、「上次阿翰跟千千就超對味的，結果這波竟然是劉芒？」大嘆劉芒的爭議即便事過境遷，仍難以被原諒。一名網友在論壇Dcard以「劉芒事件被遺忘了嗎」為題發文，透露YouTuber劉芒與知名服飾品牌聯名合作，令自己不敢相信，「過了1、2年，劉芒當初轟轟烈烈的耍大牌、吹毛求疵、愛遲到，人設崩壞事件大家都忘記了嗎？看到真的很失望，是覺得台灣人很健忘嗎 ？（還是臺灣人真的這麼健忘）」掀起一票討論。除了該貼文，也有網友在另一社群Threads針對此事發出評斷，「這一檔竟然是瘤芒聯名？我傻眼，青菜蘿蔔各有喜好，對！我就是不喜歡的那一個，這一檔我跳過，品牌好不容易有知名度了，聯名配合的對象還是要挑選吧？消費者不是來什麼就吃什麼。」揚言抵制這波劉芒代言的商品及活動。翻閱留言區，大批網友似乎仍不接受劉芒回歸，「我看到也超級失望⋯⋯要慎選合作對象啊！上次阿翰跟千千就超對味的，結果這波竟然是劉芒」、「流氓的人設，感覺不適合這平價品牌衣服耶。」但也有人緩頰認為，「還好吧，她又不是殺人放火犯罪」、「她是犯了什麼滔天大罪，妳們都沒犯錯過嗎！」