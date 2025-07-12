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「中國（台灣）」

▲日本7-11昨日在官方X帳號上發文，介紹14個不同國家的7-11店員制服，而熟悉的台灣版7-11制服，旁邊卻是標註「中國（台灣）」。（圖／取自X@7andi_jp_pr）

台灣與中國兩岸關係敏感，早已成為全球關注焦點的議題，而日本7-11近日發文分享世界各地的7-11店員制服，其中輪到台灣時，一旁的國家名稱卻是標註「中國（台灣）」，做法引來大量台灣網友抨擊，不少人直呼「日本小7還在狀況外」，就連日本網友都不忍了，要求7-11官方道歉並下架貼文，「台灣不是中國、這是對台灣的不尊重」。日本7-11昨（11）日在官方X帳號上發文，介紹14個不同國家的7-11店員制服，每款制服都會在旁邊標註地區，，貼文曝光後立即引起大量熱議。台灣粉專「高雄點」忍不住在IG轉發，並表示甚至原文留言區還有大票中國人湧入支持日本7-11，讓一票人相當傻眼。網友們見狀不滿直呼，「台日友好只是台灣單戀日本而已」、「7-11是怎樣」、「日本小7還在狀況外」、「日本人犯這種錯誤太意外了」。也有人指出，「原文下面其實蠻多日本人抗議的，已經炎上了」、「如果日本7-11只寫台灣，一定會被中國人出征抵制，最省事的做法就是寫中國台灣，因為台灣人相比中國人是比較友善的」。實際點開原文留言區，也可見大批日本網友抨擊7-11的做法，「你是不是應該先跟台灣人民道歉再發下一則貼文？各位台灣人民，對於日本便利商店帶給你的不愉快體驗，我深感抱歉」、「台灣就是台灣，我再也不想去7-11了」、「為什麼夏威夷不屬於美國（夏威夷），而台灣卻被列為中國的一部分」、「台灣不是中國、這是對台灣的不尊重」，儘管飽受批評，但目前日本7-11並未針對此事出面回應。