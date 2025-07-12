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▲首場暑假技藝體驗班的親子活動結合喜樂時代影城辦理的「親子電影共賞」，現場陪同少年參與活動的有父親、母親還有祖母，氣氛特別熱烈。（圖／高市少

長達2個月的暑假來臨，家長們不免擔心孩子的生活作息大亂。高市少年隊、少年輔導委員會聽到家長的心聲了! 自114年7月14日開始，每週開設免費暑假技藝體驗班，課程包含羽球、手工藝、烘焙等，豐富少年的暑假生活又減輕家長的經濟負擔。此外，也將於周末辦理「簡單愛親子團體方案」，透過一系列親子共感興趣的免費休閒活動，邀請家長抽出時間陪伴少年，增進親子關係親密度。首場暑假技藝體驗班的親子活動結合喜樂時代影城辦理的「親子電影共賞」，現場陪同少年參與活動的有父親、母親還有祖母，氣氛特別溫馨、歡樂。不少參加的少年家長表示「好久沒有帶孩子看電影，和孩子一起緊張、一起興奮的感覺特別開心」、「平常下班很累，想到要帶孩子出遊更累，這種有人開車接送，不用張羅行程的體驗真是太好了」。參與活動的少年則表示「從小到大沒有和媽媽一起看過電影，還一起吃爆米花、喝飲料，雖然感覺有點尷尬但又帶著興奮」、「我以為阿嬤會在電影院睡著，結果她很開心，我也覺得很開心」。少年輔導委員會曾訪談44位輔導少年，受訪者認為親子關係親密和諧的主要原因首位是「良好的說話溝通技巧」，第二是「自己的心境平和」，第三是「有充足的時間和父母家人相處」。該會提醒家長，青春期的孩子因荷爾蒙影響，容易情緒不穩定、反抗權威等，但若因為親子溝通不良而關係日益疏離，將錯失陪伴孩子建立正確價值觀的黃金期。少年警察隊隊長陳仁正表示，家長給孩子最珍貴的愛就是「陪伴」和「引導」，少年對家人的依附性越高，也就越不易犯罪，是阻止犯罪最有利的因素。此外時下詐騙陷阱日新月異，家長及時學習最新識詐、反詐知識和技巧，能陪伴孩子遠離詐騙風險。少年輔導委員會暑期技藝班和親子團體活動後續場次尚有名額，歡迎有興趣的民眾至臉書搜尋「高雄市政府少年輔導委員會」粉絲專頁。