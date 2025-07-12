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打擊表現：使用 OPS+ 或 wOBA 衡量打擊貢獻

守備能力：用 DRS（Defensive Runs Saved）或 UZR 評估防守價值

跑壘技巧：BsR（Base Running Runs）衡量跑壘貢獻

球場與聯盟調整：考慮球場大小、聯盟平均等因素

投球表現：使用 FIP（Fielding Independent Pitching）或 tRA（True Run Allowed Average）來排除防守影響

失分預測：根據三振、保送、全壘打等數據預估失分

轉換勝場：將失分轉換為勝場貢獻（通常 10 分 ≈ 1 勝）

進階數據在棒球界近年來成為顯學，「WAR值（Wins Above Replacement）」也是評估球員真正價值的重要依據，所以​​WAR值到底是什麼？以大聯盟MLB洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平為例，他在2024年專任打者，累積9.2WAR，榮獲生涯首座國聯年度MVP獎。大谷本季依舊維持火燙打擊手感，但單論WAR值卻被芝加哥小熊新生代球星「PCA」Pete Crow-Armstrong超車，這又是怎麼回事？WAR值是一個綜合各項進階數據，而計算出的「累積型」數據，用來衡量一名球員相較於平均值的「可替代球員」，能為球隊額多貢獻多少場勝場。簡單來說而「可替代球員」，指的是該季平均數據的球員。WAR值的計算方式會根據球員的角色（打者或投手）而有所不同，但主要考量以下幾個面向：打者 WAR值（fWAR 或 bWAR）：投手WAR值：WAR值不僅可以比較球員間的整體貢獻，更重要的是由於他是與該年球季平均值做比較，，對於球團、球員經紀公司來說，也是球隊建構與薪資談判時的重要參考。WAR值在MLB運行多年下來，通常來說，多數先發、攻守成績穩定的先發球員，一整季162場出賽通常可以累積到2-3WAR，球隊核心、有機會入選明星賽的球星，則會落在4到6WAR之間，另根據ESPN統計，自從WAR值開始納入正式數據後，歷年年度MVP的得主平均WAR值則為8.3。道奇看板球星大谷翔平，在2024年球季專任DH指定打擊，單季累積159場出賽，打擊率.310、54轟、59盜、130分打點的頂級成績單，累積WAR值達到9.2，不僅位列全國聯第一，更重要的是大谷整季都沒有上場守備，等於沒有累積在場上守備時的WAR值，單用手中的球棒就為球隊額外帶來超過9場勝利，最終成為史上第一位獲得年度MVP獎的DH指定打擊打者。大谷的9.2WAR，也打破DH傳奇球星Edgar Martinez，在1995年創下的7.0WAR紀錄。大谷本季維持優異的打擊手感，還解禁二刀流擔任先發投手，目前作為打者出賽92場，累積4.0WAR，但單論這項數據並非是全國聯第一。本季國聯WAR值最高的是小熊球星「PCA」Pete Crow-Armstrong，他目前在與大谷完全相同的出場場次下，已經累積5.6WAR，最後我們來看看中華職棒方面，若以現行官方數據來看，並沒有WAR值統計，但數據網站《野球革命》在2024年數據，中職WAR值最高的球員是羅戈與威能帝，估算出的WAR值約為7.8。