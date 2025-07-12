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去年在明星賽全壘打大賽奪冠的台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya），今年再度高票獲取全壘打大賽資格，不過他放棄衛冕機會，選擇退賽，魔鷹今（12）日受訪時也解釋，並非「不想」參賽，而是「不能」參賽，魔鷹透露，「近期鎖骨出現不適的狀況，雖然不會影響到平常出賽，但參加全壘打大賽會有風險。」魔鷹去年以18轟拿下全壘打大賽冠軍，今年在球迷票選上，魔鷹以61萬張選票再度獲得參賽資格，不過他卻選擇退出這次全壘打大賽，放棄衛冕機會。魔鷹今日受訪時表示，很榮幸有獲得參賽資格，但自己並非「不想」參加，而是「不能」參加。魔鷹透露，「近期鎖骨出現不適的狀況，雖然不會影響到平常出賽，但參加全壘打大賽會有風險。」他直言，若要參賽就想拿冠軍，但在比賽過程中必須要不斷揮棒，可能會有傷勢加劇的風險，他也說，這幾天藉由因雨延賽，讓鎖骨傷勢慢慢修復，為了下半季著想，他必須做出退賽的決定。雖然退出全壘打大賽，但魔鷹仍會如期參加全明星賽，他感謝球迷用選票支持他，會好好去享受，「平常的競爭對手變隊友，是滿酷的事情，希望為球迷帶來好比賽。」他也解釋為何只打明星賽，不打全壘打大賽，「明星賽不用一直揮棒，但全壘打大賽時是一直揮棒，身體會疲勞，間接影響到身體其他部位。」