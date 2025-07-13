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▲湖人手中握有多份可交易的合約，包括Maxi Kleber（1100萬美元）、Gabe Vincent（1150萬美元）與八村壘（1820萬美元），這些合約都有可能成為交易談判的重要籌碼。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯湖人今夏的補強選項恐怕相當有限，而目前最具現實可能性的兩大目標，分別是布魯克林籃網中鋒Nic Claxton與邁阿密熱火前鋒Andrew Wiggins。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025年休賽季來到七月，洛杉磯湖人正積極利用休賽季時間強化陣容，儘管已經從自由市場上補進Jake LaRavia與Deandre Ayton，但球隊對於側翼防守的需求依舊未獲滿足。根據美國媒體報導，在Dorian Finney-Smith轉隊至火箭後，湖人在外線防守上的缺口更加明顯。儘管LaRavia在名義上是Finney-Smith的替代者，但外界普遍質疑他能否在防守端產生相同影響力。為此，湖人管理層希望再補進一名具備攻防能力的側翼球員，而能否談成的關鍵在於他們是否能夠順利地留下Austin Reaves。湖人側翼一直是老問題了，今年季中補進Dorian Finney-Smith，對於這支球隊戰力的提升肉眼可見，可是休賽季球隊卻未能留下他，讓火箭開出更優渥的合約挖角，湖人若新賽季對季後賽還有想法，勢必要再補人。根據NBA內線記者Brett Siegel於社群媒體X上的最新爆料，湖人目前已停止在自由市場尋找人選，轉而積極尋求透過交易補強側翼防守。他指出：「他們正在積極尋找一名具備外線防守能力的側翼球員，我預期他們會在本月底前完成一筆交易。」湖人手中握有多份可交易的合約，包括Maxi Kleber（1100萬美元）、Gabe Vincent（1150萬美元）與八村壘（1820萬美元），這些合約都有可能成為交易談判的重要籌碼。湖人對熱火球星Andrew Wiggins展現出高度興趣。這位兩端俱佳的側翼球員，上季平均貢獻18分、4.5籃板與2.6助攻，不僅適合湖人當前陣容，更可能重現他與LeBron James於2014年未能實現的聯手畫面。目前最大的障礙在於熱火總裁Pat Riley是否會索求過高回報，此前湖人對於前者的報價並不買單，這也是雙方未能談成的原因。但根據相關報導指出，湖人有機會不必付出Austin Reaves就能達成交易。在新任總教練JJ Redick與總經理Rob Pelinka的帶領下，湖人補強側翼的決心已相當明確，未來幾週將是觀察球隊是否出手的關鍵時刻。球迷也將關注，究竟Andrew Wiggins會否成為湖人拼圖中的最後一塊。