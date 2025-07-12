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聯發科旗下轉投資小金雞星宸科技，日前公告啟動赴港上市規劃，預計發行H股並掛牌港交所，具體時程仍在與中介機構洽談中。星宸科技為晨星半導體的轉型延續，由聯發科於2019年完成併購，並透過子公司 Sigmastar Technology Inc. 持有股權。如今星宸計畫踏上港股資本舞台，無疑也將替聯發科創造更多想像空間。星宸在公告中強調，此舉為深化全球化戰略布局、加速海外業務拓展，同時強化資本實力與競爭力。若能順利掛牌，星宸將成為繼2024年3月登上深交所創業板後，再度站上國際資本市場的關鍵一步。回顧星宸的基本面，近年面臨淨利下滑壓力，2024年淨利回升至2.56億元人民幣，2025年第1季營收年增26%，但獲利僅微增0.48%，顯示轉型仍在進行中。星宸強調，目前智慧物聯、智慧車載等新產品線快速成長，尤其智慧機器人晶片表現亮眼，有望成為下一波成長引擎。雖然短期毛利率仍受市場競爭與成本壓力拖累，但星宸在業績說明會中表示，未來將持續投入核心IP與研發，強化技術與生態系建構，並以「長期主義」穩健前行。