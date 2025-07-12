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立法院昨（11）日三讀通過普發現金1萬元，已有詐騙簡訊在流傳，民眾需注意目前普發1萬目前僅在立法院三讀，尚未送行政院，也尚未正式公告實施或發放，請民眾勿輕信詐騙，或誤點連結。165反詐騙專線針對該詐騙簡訊回覆，該簡訊應為無特定對象的廣發簡訊，民眾應小心別上當或誤點連結。立法院昨以贊成60票、反對44票三讀通過國民黨版本的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將預算規模從4100億提高到5400億，其中包括全民普發現金1萬元的2千多億預算，目的強化消費韌性、擴大內需，提振經濟效益。該條例明定，特別條例及特別預算施行期間為民國114年3月12日起至116年12月31日止，而普發現金要在今年10月31日前執行完畢。也就是說，民眾最晚在10月底之前就能夠領到這普發一萬的錢，但需注意目前該條例尚未送行政院，因此還未開始發放。如果按照過去政府發放消費券、三倍券、五倍券來看，預估應該也是採用過去的模式，推測會有直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現以及造冊發放等方式，不過實際還是要等政府公布領取模式資訊。