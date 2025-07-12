2025年國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）將於台灣時間7月15日（週一）凌晨3時迎來終極對決，由法甲勁旅巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）對戰英超豪門切爾西（Chelsea），爭奪「地表最強俱樂部」榮耀。這場萬眾矚目的冠軍戰將於美國紐澤西的大都會人壽體育場進行，台灣運彩同步推出單場與場中投注服務，並提供超過28種玩法，讓球迷在觀賽同時享受投注樂趣。
巴黎聖日耳曼於淘汰賽連續擊敗拜仁慕尼黑、皇家馬德里等強敵，三戰皆零封對手，展現冠軍相。台灣運彩針對不讓分玩法開出巴黎勝賠率1.45倍，切爾西則為4.00倍，若90分鐘正規賽加傷停時間戰成和局，賠率為3.45倍。
在讓分盤方面，巴黎聖日耳曼讓1球（讓分0:1），若巴黎淨勝兩球以上，投注「巴黎聖日耳曼0:1」可享2.20倍賠率；若僅勝一球則為「和局0:1」，賠率3.40倍；反之，若切爾西力保不敗（勝或和），投注「切爾西0:1」則為2.05倍。
大小玩法則開出[總分] 2.5，大於2.5球賠率1.45倍，小於2.5球為2.07倍，適合進攻火力強勁的兩隊交手時進行投注評估。
此外，配合世俱盃高潮戰事，台灣運彩所推出的「世俱盃熱戰，運彩抽好康」活動也進入最後倒數，凡線上會員單筆投注金額達新臺幣500元（須含世俱盃賽事），即有機會參加抽獎，爭取最高新臺幣10萬元現金等豐富好禮。
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DAZN將免費轉播2025 FIFA俱樂部世界盃的所有場次，本屆賽事將由美國主辦。註冊免費的DAZN帳號，即可觀看將於6月15日開始的FIFA俱樂部世界盃。
▲世俱盃熱戰運彩抽好康。（圖／台灣運彩提供）
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|日期
|時間
|對戰組合
|7月15日（週一）
|上午3:00
|切爾西 vs 巴黎聖日耳曼
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