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▲支援災區重建，高雄市後備軍人輔導中心主動號召幹部，投入台南市災後復原工作。（圖／高雄後輔中心提供）

受「丹娜絲」颱風挾帶豪雨與強陣風影響，台南地區多處傳出嚴重災損。為支援災區重建，高雄市轄屬後備軍人輔導中心主動號召幹部跨區支援，投入台南市災後復原工作，展現堅定的後備力量與濃厚的袍澤情誼。高雄市鼓山區輔導中心主任簡明輝表示，颱風侵襲後，台南多處地區災情慘重，復原工作進展仍面臨挑戰，尤以佳里區受創最深。由於台南當地輔導幹部多數亦為受災戶，復原人力有限，遂由高雄市多位幹部主動響應、跨區支援，攜手協助佳里區進行環境清理與重建事宜。此次行動不僅體現後備軍人對國人福祉的深切關懷，更展現軍中「患難與共、同舟共濟」的精神。幹部們以實際行動投入清掃、協助搬運與基礎設施恢復等工作，成為災區一道溫暖而堅實的力量。後備軍人輔導中心強調，面對天災帶來的挑戰，後備幹部始終秉持「一日為軍人，終身為國民」的信念，無論何時何地，都願挺身而出，與國人站在一起、共度難關。