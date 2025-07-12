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富邦悍將主砲張育成今年以46萬張選票，獲取全壘打大賽資格，不過他最後選擇退賽，張育成今（12）日受訪時表示，日前有針對賽制進行試打，但是擔心會再度影響傷勢，最後決定婉拒參賽，「好不容易回到球場上，今年要先麻煩其他人幫我打，明年身體完全健康再參戰。」張育成今年受到傷勢影響，上半季打打停停，近期剛骨刺傷勢好轉傷癒歸隊，對於婉拒全壘打大賽，張育成坦言很可惜，「我是有試過（賽制），打太久，發現手不太行，沒辦法完全延伸。」張育成直言，若參加全壘打大賽，深怕骨刺的傷勢復發，「好不容易回到球場上，今年要先麻煩其他人幫我打，明年身體完全健康再參戰。」張育成也感謝球迷賜票，「謝謝球迷願意投票跳給我參加，但身體沒辦法參加全壘打大賽，還是抱歉。」聯盟預計下週公布全壘打大賽遞補人選，張育成也將奪冠希望放在「大師兄」林智勝身上，「他是我們中職全壘打王，也是最後1年參賽，希望打敗所有人，拿到冠軍。」張育成盼林智勝能擊退「魔王」魔鷹，不過聽到魔鷹也辭退後，張育成說林安可也是「魔王」，「希望智勝前輩寶刀未老，拿下勝利。」