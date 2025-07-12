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▲Kai戴帽子口罩現身餐廳，很多人沒認出來。（圖／記者林柏年攝）

南韓大咖都在台灣！全網瘋猜「GD會去朝聖烤肉店」

搶不到GD演唱會！留守烤肉店圓夢見偶像一面

▲▼上百名GD粉絲跑到金豬食堂，只為近距離看見偶像，有的人甚至爬牆，由於人潮眾多，出動許多工作人員、警察維安。（圖／記者林柏年攝）金豬食堂。

GD、EXO成員Kai、李到晛等三大韓國男神都在台灣，台北瞬間化身「韓星行程地圖」，今（12）日稍早，知名韓式烤肉店「金豬食堂」外圍擠滿人潮，使得巷子、騎樓水泄不通，甚至有吃瓜群眾爬牆追星，最終現身的主角揭曉是Kai，因為現場9成的人都是來追GD，所以偽裝的Kai一現身，場面一度安靜，些許尷尬。GD自11日至13日的小巨蛋演唱會如火如荼進行之際，EXO成員Kai、演員李到晛同一時間來台會粉絲；知名韓式烤肉店突然公告：7月12日、13日已被包場，讓廣大粉絲忍不住瘋猜：「該不會GD會來慶功吃宵夜吧？」雖然餐廳業者始終未鬆口包場主角，但12日晚間10點多，店外早已擠滿人潮，粗估超過400人占據整條巷弄與騎樓，9成的人是剛結束GD演唱會趕來的粉絲，有的是追完Kai的演唱會後壓線到場，甚至還有遠道而來的日本、香港歌迷，場面瞬間變成大型追星現場，導致店家周邊拉起紅龍，安排保鑣跟工作人員幫忙指引與維安。突如其來的追星陣仗也讓路過民眾驚呼連連，不斷發問：「這裡在幹嘛？」甚至有人走到對面公園，直接爬上牆邊卡位，只為一睹韓星身影。當晚GD並未現身，最終來到現場的藝人是EXO成員Kai，但他戴著帽子、口罩默默現身，許多GD粉絲都沒認出，導致現場一點尖叫聲都沒有，但Kai仍保持風度，雙手合十點頭致意。有粉絲當場感性回想去網咖搶GD小巨蛋門票失敗的慘況，如果今天能在餐廳外近距離看到偶像本尊，也算是圓夢，「就算只能看到車門打開的一瞬間，也值得！」Kai是EXO的成員，今年2月退伍，好久沒來台灣的他，晚上在「台北流行音樂中心」舉辦演唱會，即使沒有成員相陪，依然有近5000人購票朝聖，可見不凡魅力與人氣。Kai在活動上也說，下次一定會把EXO帶來，「這真的是在劇透，沒有和公司說好，經紀人應該很驚慌！」預告EXO即將來台，掀起暴動。