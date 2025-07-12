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一名機車騎士穿著一件墨綠色、黑色相間的連帽背心，但仔細一看左右兩側都配有一個風扇

▲網友分享自己在路上看到有人穿背心，兩側還出現小型電風扇設計，笑稱這才是真的「穿比不穿還涼」！（圖/路上觀察學院）

夏天防曬外套、涼感衣不穿了！空調服「戶外工作者愛慘了」

網友分享的照片就是所謂的「空調服」，這最早是由日本工程師「市谷弘司」在2004年所發明，他原本是Sony的電子工程師，後來辭職之後創立「空調服株式會社」

其原理就是透過衣服內建在腰部兩側的小型電動風扇，將外部空氣吸入衣服內，在穿戴者的體表跟衣服之間形成空氣循環，有效達到降溫和散熱的效果

▲空調服最早是由日本工程師「市谷弘司」在2004年所發明，他原本是Sony的電子工程師，後來辭職之後創立「空調服株式會社」，致力開發結合風扇和衣物的降溫裝置。（圖/X@市ヶ谷弘司@空調服®創業者）

空調服最便宜免千元「價格落差大」！顧客真實評價曝光

大部分沒有品牌價格落在850元至1200元不等

如果是有品牌加值的空調服，大多都要2000元至4000元不等，如果想買就看自己的預算以及服飾附加效能。

▲空調服價格落差大，有些有品牌價值的價位較高，一般工廠自開模生產的大約是850元至1200元不等，有品牌的則是2000元至4000元都有。（圖/X@市ヶ谷弘司@空調服®創業者）

夏天外出服裝推薦+1！炎炎夏日許多人外出都會穿涼感衣或者防曬外套，希望可以不要那麼曝曬，體感上也會比較涼，然而最近有網友發現，越來越多人外出時穿「空調服」，許多人騎車就有在穿，好奇是不是真的有用？結果釣出許多穿過的民眾大力推薦，市售價格一件有的免千元就能入手，成為夏天許多人外出服裝新寵兒。有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「這才是真的穿比不穿還涼！」只見貼出的照片，，而且身體還膨脹起來，看起來風扇正在運轉當中，讓人好奇這是不是穿了會很散熱又涼。貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我們工班有一起買，一件不用千元，不會涼但是會散熱」、「現在工地超多人穿這個的！」事實上，，致力開發結合風扇和衣物的降溫裝置，發明初衷是為了解決日本炎熱夏季戶外工作者中暑的問題，特別像是建築工人、電力維修、物流業等勞動族群。，一般可以使用5小時至12小時，還可以調整風速。時至今日，空調服被許多品牌開始效仿做起，有的還推出抗UV材質、涼感材質等，一件外套就具備防曬外套、涼感的功能，CP值非常高。《NOWNEWS》記者也實際查詢台灣電商平台「空調服」的價格，，隨著空調服開始普及，有些廠商甚至還開發出「4顆風扇」的類型，有長袖外套也有背心的款式任君挑選。不過，仔細看賣場近日評價，許多穿過的民眾都表示、「昨天試穿還真的會涼，烈日下確實有幫助，已經推薦給同事」、「不是說會很涼但就是真的會散熱！衣服不會全部黏在身體上差很多。」只能說你也很怕熱又常常往外跑或是戶外工作者，也許這件空調服你也該入手一件呢！