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▲台鋼雄鷹林詩翔，昨日在9局下遭張育成敲安，隨後又被范國宸擊出再見全壘打。（圖／台鋼雄鷹提供）

富邦悍將昨（11）日在9局下靠著范國宸的再見全壘打，以2：1逆轉擊退台鋼雄鷹，在范國宸開轟前，張育成的「續命安」同樣功不可沒，張育成今（12）日受訪時大讚林詩翔的變速球，「揮棒落空那球，有嚇到我，從上掉到好球帶最下層。」悍將昨日前8局以0：1落後，9局下雄鷹推出守護神林詩翔登板關門，連續解決林岳谷、申皓瑋，抓下2個出局數，不過張育成在滿球數的情況下敲出左外野安打，幫助悍將續命，最後靠著范國宸的再見轟，逆轉獲勝。談到昨役，張育成相當開心能夠替球隊延續攻勢，並逆轉獲勝，他直言前役是一場不可思議的比賽。看到范國宸揮出去後，停留在原地看球，張育成笑說，確定球出去形成全壘打後後，他就興奮的衝刺跑壘。9局下與林詩翔的對決，也成為前役的關鍵，林詩翔先是2顆壞球走在前頭，隨後張育成面對林詩翔的變速球揮棒落空，2好3壞後，張育成鎖定偏低的指叉球，擊出安打。張育成稱讚林詩翔是位很棒的投手，尤其是變速球很出色，「揮棒落空那球，有嚇到我，從上掉到好球帶最下層。」張育成揮空後也做足準備，「後來想說，把球看裡面一點，2好3壞那顆球（指叉球），也是掉很大，順勢形成好結果。」