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▲金庸小說中的古代美女，被傳都是根據夏夢作為藍本來描繪，夏夢自己也拍過不少古裝影片。（圖／摘自HKMDB）

▲夏夢在左派影業一直極受禮遇，金庸被傳是因為想要接近她、一睹本尊丰采，才會進電影公司當編劇。（圖／摘自HKMDB）

▲武俠小說大師金庸（如圖）據傳心目中最美的女人、最仰慕的女人就是夏夢。（圖／翻攝自微博）

▲劉德華在《投奔怒海》飾演越南青年，因該片中表現突出，演藝行情大躍進。（圖／華映娛樂提供）

武俠小說大師金庸，不僅被稱為「香港4大才子」之一，華人影視界將其作品搬上銀幕，風潮已將近70年仍未退燒。在他筆下的美女常被形容得有如天仙下凡、不像塵世中人，外界都會懷疑：「真有這樣的絕色嗎？」其實不但有，而且當年不少人都知道他心目中的小龍女、香香公主等美人，都是他仰慕已久的紅牌女星夏夢的化身，但夏夢卻因為政治情勢，在台灣被封殺數十年，電影都不准上映。夏夢祖籍江蘇、在上海出生，本名是楊濛，和浙江海寧出生的金庸都算江南人，而她14歲時和家人一起移居香港，就讀於聖瑪利諾英文書院，曾在校內的英語舞台劇《聖女貞德》中演出。17歲時，她加入了長城電影公司，長城剛成立時，主要人物張善琨與國民黨政府關係良好，後來傾向中國共產黨政府的左派影人勢力坐大，張善琨因而離開，長城就成了香港左派影業龍頭。在此情況下，長城的電影根本不可能在台灣順利上映，長城的影人都被視為「附匪」。當年的香港影界左右派枱面上壁壘分明，右派和台灣、東南亞等地關係密切，左派則抓緊共產中國市場，台灣觀眾熟悉的邵氏、電懋等大公司以及林黛、李麗華、尤敏、樂蒂等巨星，都是右派的紅花旦，左派則有所謂的「3公主」夏夢、石慧、陳思思，夏夢是排行第一的「大公主」，不難看出尊榮的地位。據稱金庸也是為了接近夏夢，才加入長城當了編劇，只可惜她那時已為人婦，金庸只能純欣賞，唯有在一個又一個的劇本之中，把女主角描繪得高雅，來宣洩心中的傾慕，他更被傳講過這麼一句話：「西施怎樣美麗誰也沒見過，我想她應該長得像夏夢才名不虛傳。」夏夢身材高䠷，論亮麗耀眼不及林黛，古典優雅也未必及得上樂蒂，但在金庸的眼裡，她就是獨一無二的大美人。然而到了台灣，夏夢的電影不能上映，她的名字卻沒有在報刊上消失，但「附匪影人」得不到太多好話，關於她的內容，多半不怎麼好聽。同樣的，金庸小說也是被列為禁書，據此改編的影片，台灣一樣不准上映。邵氏王牌導演李翰祥曾經動過把夏夢挖過來的念頭，她卻沒有同意，畢竟當時邵氏已有林黛、李麗華等大牌，她過去還要跟她們爭搶，不如好好在左派當女王，頂多就是不要台灣市場。之後中國爆發文化大革命，左派影業氣勢大不如前，夏夢暫時離開電影界，和夫婿移民加拿大，後來返港經營製衣廠，近10年後才成立電影公司，轉以監製之姿回到影圈。她重用許鞍華拍攝以越南赤化為主題的《投奔怒海》，還是新人的劉德華因為片中的亮眼表現，在演藝界行情上揚，但片子依然在台灣禁映，妙的是在中國也不准上演，成為兩岸難得一致的結果。隨著金庸小說在台解禁，中國電影也能適度在台灣上映，夏夢被封殺的年代看似已成過去，只是半世紀後的台灣觀眾，再也沒多少人對她昔日的左派影片感興趣，成為監製後的她，光芒更不及幕前的明星，大家對她的認識，僅在「金庸的夢中情人」這個封號上。2016年10月28日，夏夢在香港病逝，劉德華曾經向這位事業貴人致意，金庸則在兩年後也於香港去世，過往情誼只能成追憶。