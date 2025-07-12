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▲「全家康康5」是7月11日至7月13日，有霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11本月霜淇淋口味是「海鹽蜂蜜牛奶霜淇淋」，即起有買一送一優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11全店指定冰品任2件79折、4件75折。（圖／7-11提供）

▲義美巧克力酥片霜淇淋聖代10元多一杯。（圖／取自義美食品）

今明兩天飆高溫（12日、13日），尤其週日局部地區高溫將飆破攝氏36度，各大通路也推出消暑優惠，全家、7-11都有霜淇淋買一送一，還有7-11思樂冰10元多一杯；義美食品則是「巧克力酥片霜淇淋聖代」10元多一杯，相當於6折開吃。◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾喝的買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾杜老爺藍莓優格雪糕買1送1，5折（原價45元、特價23元）◾百吉xCoCo 葡萄柚果粒茶冰棒買1送1，5折（原價35元、特價17元）◾生活泡沫綠茶買1送1，5折（原價25元、特價13元）◾多喝水微鹼性竹炭離子水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾雪淋霜霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾特大杯思樂冰10元多一杯，6.2折（原價45元、特價28元）並且即起至7月15日前，全店指定冰品任2件79折、4件75折，包括哈根達斯、曠世奇派都有優惠，且會員結帳滿250元抽購物金，張張有獎（5元、10元、20元、100元、711元），最高可獲得711元；滿1000元，送贈品3選1兌換券，五月花抽取式衛生紙一串、統一麵5入（肉燥／蔥燒牛肉風味）、絨毛布偶提袋；滿1500元，送星巴克好友分享券一張，加yahoo購物樂購券一張。且使用國泰世華／中國信託／玉山／台北富邦／聯邦／台新／icash Pay／悠遊付／悠遊卡／橘子支付／台新Pay，單筆指定商品滿1000元直接現折100元！義美食品門市即起至7月14日前，「巧克力酥片霜淇淋聖代」10元多一杯（原價65元），義美超人氣濃郁牛奶霜淇淋，遇上酥脆黑巧克力酥片、威化捲，每人限購2組，會員不再享95折。