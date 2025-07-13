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中華職棒統一獅隊的資深內野手「台灣轟炸機」陳鏞基今（13）日迎來42歲生日！自2004年旅美歸來加盟中華職棒以來，他以關鍵時刻總會挺身而出的打擊與守備，成為球迷心中的不滅記憶，也接續締造一個又一個里程碑。《NOWnews》在此祝陳鏞基生日快樂！陳鏞基國小時期便加入長濱國小少棒隊，並參加過謝國城盃全國少棒錦標賽等重要賽事。升上國中後，他成為泰源國中棒球隊的一員，雖曾一度想放棄棒球，但在雙親的鼓勵和中華隊國際賽的精神感召下，最終重返球場。隨後，陳鏞基在高苑工商繼續他的棒球生涯，參與多項國內重要青棒賽事，並獲選為第4屆亞洲青棒錦標賽的中華代表隊成員，展現出色的打擊實力，為校隊與高雄縣爭光。進入大學後，陳鏞基就讀國立體育學院，持續投入棒球運動，參加協會杯成棒賽及成棒春季聯賽等國內賽事。國際賽場上，他屢次被徵召為中華代表隊成員，參加過第21屆荷蘭哈連盃、第10屆荷蘭港口盃與第22屆亞洲棒球錦標賽等賽事，與隊友胡金龍並稱為「金鏞連線」。2004年，陳鏞基正式與美國職棒西雅圖水手隊簽約，展開了他的旅美生涯。當時西雅圖水手於簽約時指出：「我們認為他是亞洲最優秀的年輕野手，非常有潛力，我們將以最好的資源全力培養他。」自2004年進入小聯盟以來，陳鏞基在旅美期間曾入選世界盃、亞錦賽國家隊，並被視為「未來之星」。2004年，他在水手1A聯盟勇奪盜壘王，2005年於世界盃獲選最佳二壘手，2006年更在洲際盃及杜哈亞運中連續轟出雙響砲，並入選首屆世界棒球經典賽轟出滿貫砲，無疑是國際賽中「Team Taiwan」不可或缺的一員。旅美期間陳鏞基雖曾因傷錯失晉升大聯盟的寶貴機會，但他始終以正面態度面對，《自由體育》林宥辰記者的專訪中陳鏞基提起這段往事說道：「受傷就是命吧。再給我一次機會，也不可能保守打球。」他的心態與態度，成為許多年輕選手學習的典範。陳鏞基返台後，在2010年底以選秀狀元身份加盟統一獅，展開職棒生涯。回台之後他迅速展現穩定的攻守表現。2014年8月在桃園球場敲出生涯第400支安打，同年更入選中職25年年度游擊手最佳10人。2015年他完成生涯400場出賽與生涯500支安打，2016年更於斗六球場締造單場三響砲，躋身中職歷史紀錄。2017年陳鏞基再度榮膺年度最佳十人的三壘手榮譽。隨後數年內，陳鏞基陸續達成生涯百轟、千安、百盜等紀錄，其中2020年7月24日在台南球場完成中職生涯第1000支安打，成為史上第26位完成此項成就的選手。除了在中職繳出亮眼成績外，陳鏞基對國家隊始終不遺餘力。在多次國際賽中，他不是偶爾出賽，而是「無役不與」。陳鏞基在2017年經典賽結束後正式告別國際賽舞台，而他在賽後也在臉書分享自己的心情：「我當然知道每次穿上藍白球衣時所背負的壓力跟責任，但只要我選擇了，就是代表著台灣，我要為台灣棒球努力。」2006年杜哈亞運單場雙響炮、經典賽對陣中國賽後駁斥稱呼台北隊，都展現他對國家榮譽的堅守。至今，陳鏞基已累積1299場出賽、1302支安打以及134支全壘打。以42歲「高齡」站在中職舞台的陳鏞基持續用他的經驗與領導力，帶領年輕球員成長，並在關鍵時刻挺身而出，為球隊爭取勝利。回顧陳鏞基的棒球生涯，他從基層少棒一路走來，經歷國際賽場的洗禮、旅美的歷練，再回到國內中職舞台，締造無數榮耀與紀錄。如今，雖然年齡逐漸增長，但他的激情未減，仍堅持為台灣棒球盡心盡力，激勵著一代又一代的棒球後輩。《NOWnews》再次祝福「台灣轟炸機」陳鏞基生日快樂，願他在未來的賽季中能持續健康出賽，並帶領統一獅重返榮耀。