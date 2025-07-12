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▲好望角音樂節邀請歌后魏如萱、人氣樂團麋先生等超強卡司。（圖／取自後龍鎮公所臉書）

▲好望角音樂節交通資訊（圖／取自後龍鎮公所臉書）

由苗栗縣後龍鎮公所舉辦的好望角音樂節今（12）日登場，將一路演唱至晚間9點，邀請歌后魏如萱、人氣樂團麋先生等樂團輪番演出，去年湧入3萬人人潮，《NOWNEWS今日新聞》整理交通、直播、接駁車等資訊一次看。卡司包括人氣樂團麋先生、怕胖團、芒果醬、甜約翰、溫室雜草等，還有甫獲得第二次金曲獎華語最佳女演唱人的歌后魏如萱，將壓軸演出。可直達會場，停「停車場Ａ」▪️可直達會場，「停車場A」設有計程車臨時上下客處，可直達會場讓客人下車，散場時並可於停車場A臨時停車等待載客至「停車場Ａ」讓乘客下車後離開▪️先停B、C再停D (不可停A)，停好車後再轉乘會場周邊接駁車至「停車場Ａ」竹南警分局考量活動將吸引大批人潮，將於活動明日實施交通管制措施。會場周邊交通要道將進行封閉，汽車無法直接駛入，建議民眾多加利用主辦單位提供的接駁車服務；機車則可直行至會場周邊指定區域停放。▪️1、東和鋼鐵停車場至會場，配置3輛中型遊覽車接送。2、媽靈宮前至會場，配置3輛中型遊覽車接送。3、後龍火車站至會場，配置5輛大型遊覽車接送。4、苗栗高鐵站至會場，配置5輛大型遊覽車接送。5、台6線沿線三處（同興公車站、南龍公車站、南社紀念雕塑前），共配置2輛大型遊覽車接送。6、苗33線與苗32線交會口至會場，配置2輛大型遊覽車接送。