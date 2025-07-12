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富邦悍將「工具人」高捷近期連2場比賽面對飛球都發生接球失誤，高捷今（12）日受訪時坦言心情受到失誤影響，而剛升上一軍時「奔放」的感覺，隨著近期的失誤逐漸消失，「這2場太害怕失敗，教練團也有說，我好像沒像之前大膽做事情，反而有點綁手綁腳。」內外兼修的高捷，在8日與味全龍的比賽中，在後段替補守一壘，8局上在滿壘時，面對味全龍吉力吉撈・鞏冠所擊出界外飛球，高捷因判斷失誤，導致未能掌握飛球，讓吉力吉撈「死裡逃生」，並敲出致勝安打。昨（11）日高捷先發改守左外野，3局上面對台鋼雄鷹王博玄所擊出的飛球時，因接球位置不對，讓球擦到手套，悍將也被攻佔滿壘，所幸先發投手魔力藍不受失誤影響，解決滿壘失分危機。高捷表示，昨日確實發生失誤後，只能告訴自己還在比賽當下，先不要去想。他透露，賽後與教練團討論為何會導致失誤，「在球場就把這件事處理完，昨天是昨天、今天是今天，往後還有比賽要面對。」連續2場發生接球失誤，高捷坦言心情受到多少受到影響，「講白點要有好表現，才會持續有機會，這2天發生失誤，自己沒有做到應有的本分，負面情緒也比較多。」高捷直言，剛升上一軍時「奔放」的感覺，隨著近期的失誤逐漸消失，「這2場太害怕失敗，教練團也有說，我好像沒像之前大膽做事情，反而有點綁手綁腳。」高捷進一步表示，現在要找回在場上歡樂的自己，「這2天綁手綁腳，戰戰兢兢，沒那麼快樂，因心態上的問題，失去了一些東西。」對高捷來說，「工具人」一職雖然不簡單，但那是他出場的機會，「每個位置要處理的球不一樣，雖然困難，我還是會努力學習，多守備位置，代表機會就更多。」高捷表示，雖然心情受到失誤影響，但還是要勇敢面對。隊友與教練也不斷鼓勵他要走出來，「其實2顆飛球都是可以處理起來，自己專注度還不夠，導致這樣的失誤。」