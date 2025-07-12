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▲熱帶性低氣壓TD07，向東北進行，預估下週一開始影響日本關東地區。（圖／取自日本氣象廳）

▲明天會比今天再更熱，各地約攝氏32度至35度。（圖／中央氣象署提供）

▲下週五、下週六（18日、19日）風向轉吹偏東風，且菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成訊號。（圖／中央氣象署提供）

百合颱風最快在今晚將增強為輕颱，路徑向東北往日本靠近，對台灣沒有直接影響，不過下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成的訊號，且有生成颱風的機會，路徑估會往呂宋島東方海面前進，若是後續路徑北轉將朝台灣靠近，後期預報還需要進一步觀測。中央氣象署預報員張承傳表示，目前位在日本南方有熱帶性低氣壓，最快在今晚至明天清晨有機會增強為颱風百合，。熱帶性低氣壓TD07，最新動態下午2時中心位置在北緯25.1度，東經141.3度，以每小時7公里速度，向東北進行，不排除登陸日本，預估下週一開始影響日本關東、北海道地區。張承傳提醒，下週菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成的訊號，預估下週三或下週四可能生成熱帶性低氣壓，且不排除增強為颱風，預估會往呂宋島東方海面前進，至於後續會往南海移動遠離台灣，或是北轉朝台灣靠近，還需等待下週進一步觀察。明（13）日各地多雲到晴，太平洋高壓較強，水氣減少，午後降雨範圍縮小至大台北、東北部地區及其他山區，而清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨。明天會比今天再更熱，各地約攝氏32度至35度，其中大台北、東南部可能出現攝氏36度左右高溫，且西南風增強，東南部地區有焚風發生的機率。未來降雨趨勢，下週一、下週二（14日、15日）水氣會稍微增加，西半部地區整天有局部短暫陣雨，東半部則多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。下週三、下週四（16日、17日）各地多雲到晴，清晨至上午中南部有些局部短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨。下週五、下週六（18日、19日）風向轉吹偏東風，且菲律賓東方海面低壓帶有熱帶擾動生成訊號，迎風面東半部、恆春半島要留意不定時有短暫陣雨，西半部則是午後有雷陣雨。