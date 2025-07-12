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立法院昨日通過三讀通過5450億元特別條例，將普發現金每人1萬元，但未納入台電1000億元撥補。對此，經濟部今（12）日發佈聲明回應，強調台電已先行吸收超過6000億元之成本，對其財務已造成沉重壓力。經濟部持續爭取撥補經費，但仍有3000億元未補足。立法院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，共匡列5450億元，相較政院原提版本整體多匡列1350億元，未納撥補台電的1000億元，而是增加普發現金每人1萬元。對此，經濟部指出，台灣是出口導向的國家，企業高度依賴國際貿易與供應鏈，綠電供應是因應RE100等國際減碳倡議之必要條件。再生能源的佈建與供應，不僅攸關環保，更是企業競爭力與經濟永續發展之基礎。而針對是否電價將漲的問題，經濟部表示，電價調整是依《電業法》及相關機制，由「電價審議會」依法獨立審議，並非由經濟部長一人所能決定。部分政治人物刻意曲解部長說法，稱「不能保證不漲價」即為失職為不實指控，經濟部鄭重予以澄清。經濟部並提到，日前南部飽受颱風侵襲，台電同仁全力投入災後搶修，維持供電穩定，經濟部對其辛勞表達肯定與感謝。但令人遺憾的是，立法院多次刪除政府對台電撥補的預算，使得國家難以善盡對台電凍漲成本的基本承擔，更延宕加強電網韌性時程。嚴重損害公用事業財務之穩定，也有違尊重專業的原則。經濟部呼籲，社會各界正視能源轉型與電力穩定的重要性，回歸專業，勿任意政治化，支持國營事業永續經營。