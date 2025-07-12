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▲GD今晚在台北小巨蛋開唱第2天。（圖／(C) GALAXY CORPORATION）

▲五月天（如圖）怪獸口誤將大巨蛋講成「小巨蛋」，惹來全場爆笑。（圖／相信音樂提供）

五月天《5525＋1 回到那一天》25週年巡迴演唱會，今（12）日晚間來到台北大巨蛋第8天最終場，稍早開場以〈OAOA〉、〈盛夏光年〉、〈孫悟空〉及〈乾杯〉一連串夯曲炒熱現場氣氛，接著5位成員石頭、瑪莎、阿信、怪獸及冠佑熱情地向歌迷打招呼，令怪獸也被自己逗樂一番。五月天唱完〈乾杯〉後，成員們接連向台下觀眾打招呼，輪到怪獸講話時，他一時快嘴，「小巨蛋的朋友！大家⋯⋯」引來台下爆笑聲連連，怪獸這才發現自己口誤，將大巨蛋講成「小巨蛋」，恰巧正是GD開唱場地，下秒即被瑪莎嗆聲：「我知道你很想去GD那邊！」怪獸馬上改口「大巨蛋」，為演唱會增添意外笑料。怪獸表示今晚想講一些感性的話，卻被團員虧可以講些「性感」的話，馬上被團員脫下外衣，瑪莎迸出1句「紅姐」時事話題：「這兩天最性感的話，是『來都來了』！」阿信故作裝傻「我聽不懂抱歉！」反觀冠佑，誠摯地表達對於最後一場演出的不捨，「希望五月天唱的歌都能夠留在各位的心裡面！」而率先發言的石頭，來到最後一天演出顯見特別興奮，「這幾天真的很開心，對我們五個來說是很特別的晚上，好像用走的就可以從我家走到這個地方，起床吃完飯，表演給大家看，第八天最後一天，我知道台下有很多人不只來今天，不管你／妳認識五月天多久，今晚五月天全部都給你／妳！」輪到瑪莎打招呼環節，「你們站的長度的時間可能不是你們能想像的！」惹來阿信問「要站到天亮嗎？」他便回覆：「是不用站那麼久啦！這趟巡迴的最後一天，前面7場很像不真實的夢，畢竟真的很久沒回到台北開演唱會，心裡還是蠻不一樣的，非常感謝這八場能來陪伴五月天的大家，非常謝謝大家！」