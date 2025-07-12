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富邦悍將今（12）日持續在新莊主場交手台鋼雄鷹，悍將在第3局選擇敬遠魔鷹，但未收到成效，遭郭阜林敲出適時安打，雄鷹攻下寶貴1分，加上先發投手後勁6局好投壓制，終場雄鷹就以1：0險勝悍將，後勁不僅拿下本季第9勝，也是跨季19連勝。此役悍將推出洋投力亞士交手雄鷹洋投後勁。前2局雙方都無分數進帳，雄鷹在3局上發動攻勢，曾子祐在一出局後敲安，隨後盜上二壘，雖然吳念庭被三振，但悍將選擇在2壞球後敬遠魔鷹。不過悍將的敬遠戰術未收到成效，力亞士被郭阜林敲出右外野安打，曾子祐繞過三壘，回到本壘得分，雄鷹先馳得點，取得1：0領先。悍將在5局下吹起反攻號角，陳真敲出內野安打，悍將啟用代跑周佳樂，靠著李宗賢的犧牲短打以及林澤彬的安打，悍將在兩出局後攻佔一、三壘，不過林岳谷未能把握機會，遭到三振，讓後勁化解失分危機。後勁此役主投6局無失分，僅被敲出4支安打，送出6次三振、1次保送，完美壓制悍將打線。1分領先的雄鷹，在7局下啟動牛棚，許育銘、陳柏清各中繼1局無失分。9局下雄鷹推出守護神林詩翔登板「關門」，雖然單局出現2次保送，但林詩翔仍在驚險中抓下此役最後1個出局數，終場雄鷹就以1：0險勝悍將，後勁不僅拿下本季第9勝，也是跨季19連勝。