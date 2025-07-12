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統一獅今（12）日移師澄清湖球場，迎戰樂天桃猿，此役雖然由桃猿先馳得點，但桃猿先發投手魔神樂壓制不住獅隊打線火燙的手感，尤其是主砲林安可單場敲出2支3分砲，生涯第3次單場7打點，終場獅隊就以11：4輕取桃猿，取得近期2連勝。此役雙方皆推派洋投先發，由蒙德茲交手魔神樂。桃猿在首局就有攻勢，開路先鋒陳晨威獲得保送後，藉由盜壘以及隊友推進上到三壘，再靠著林泓育的適時安打回到本壘得分，替桃猿取得1：0領先。獅隊在1局下馬上還以顏色，一出局後邱智呈敲安，陳傑憲獲得保送，林安可把握得點圈機會，一棒敲出右外野3分砲，替獅隊逆轉取得3：1領先。4局上桃猿攻勢再起，林子偉獲得觸身球保送，一出局後靠著林政華的二壘安打攻下1分，成晉在兩出局後敲出游擊滾地球，陳聖平卻發生守備失誤，讓桃猿攻下追平分，雙方形成3：3平手。4局下獅隊馬上要回領先，林安可獲得保送後，靠著盜壘以及陳鏞基的滾地球推進上到三壘，隨後潘傑楷補上安打，獅隊攻下超前分，取得4：3領先。5局下獅隊展開猛攻，靠著4支安打以及2次保送攻下4分，將比數拉開成8：3。6局下林安可又開砲，把握一、二壘有人的得點圈機會，從劉昱言手中敲出中外野3分砲，將比分改寫成11：3。7局上桃猿吹起反攻號角，梁家榮、林泓育、林智平串連安打，追回1分，仍以4：11落後。獅隊在第8、9局分別推出江承峰、吳承諭，雖然被上壘，但未讓桃猿攻下分數，終場獅隊就以11：4輕取桃猿，取得近期2連勝。