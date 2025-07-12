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▲NBA選秀狀元Cooper Flagg夏聯首戰攻下10分，獨行俠教頭Jason Kidd讚防守與全能表現「不需數據說明」，已證明自身價值。（圖／路透／達志影像）

▲Ayton、Simmons與Towns選前皆存在明顯疑慮，包括防守能力、進攻意識與領袖特質等問題，這些在Cooper Flagg身上目前尚未出現，顯示他作為狀元更具穩定性與發展潛力。（圖／美聯社／達志影像）

▲狀元Cooper Flagg夏聯首秀投21中5、三分5中0，進攻效率受質疑；美媒他其與Wembanyama比較，認為影響勝負能力仍有差距。（圖／路透／達志影像）

在NBA美國職籃（National Basketball Association）選秀這個不確定性極高的舞台上，真正能脫穎而出的球員，不只是靠天賦，還要看他進聯盟時的技術成熟度與心理素質。今年獨行俠狀元郎Cooper Flagg，無疑具備這樣的特質，他不只是具天賦的潛力股，更在進入聯盟前就展現出遠高於同齡人的全面性與競爭意識，在深入比較近十年狀元的選前評價後，相信Flagg的「潛力天花板」可能真的高得驚人！回顧達拉斯獨行俠近年的操作，從交易掉Luka Dončić開始，整支球隊一度被外界視為笑柄。尤其是這次以1.8%的中籤機率抽中狀元籤，當時看起來像是救贖，但真正的關鍵，在於他們選了誰。而現在看來，他們選了最對的一個。Cooper Flagg這名身高6呎9的大前鋒，具備頂尖的運動能力與成熟的地板技術，能持球、能防守、能創造得分機會，無論是打Pick and Pop還是Pick and Roll，他都可以勝任。他的模板常被拿來跟Anthony Davis相比，雖然兩人技術細節仍有區別，但不可否認的是，這類具備攻防兩端影響力的長人，在當今NBA空間導向的體系中價值極高。在Kyrie Irving仍處於前十字韌帶傷後復健、Anthony Davis已逐漸進入職業生涯後段的此刻，Flagg的加盟，對獨行俠來說不只是一個象徵性的希望，更可能是球隊未來10年衝擊冠軍的關鍵。我們都知道，狀元從來不等於保證成功。從Greg Oden到Anthony Bennett，歷史給我們足夠多的警訊。但重點不單是「Flagg會不會成功」，而—如果以選秀當下的潛力評價與綜合期待來說，過去十年，有多少狀元能贏他？從2015年Karl-Anthony Towns開始，到2024年Zaccharie Risacher為止，總共10位狀元。結論很簡單，Cooper Flagg在潛力評價上打敗了其中6名狀元。像是Risacher，他與Flagg同樣是側翼搖擺人，身形相近，但運動能力、防守強度與持球能力全面被Flagg壓制；Banchero雖然進攻技巧細膩，但防守端明顯較弱，整體評價仍稍遜；Edwards雖有強大單打火力，卻在選前被質疑防守與團隊適應性，Flagg的評價顯得更高。至於Ayton、Simmons與Towns則都是經典的「選前疑慮偏高」案例。Ayton的防守被質疑，Simmons則從未解決他的進攻問題，Towns在肯塔基時雖有潛質，但並未展現領袖或主宰級表現，這些都是現階段不需擔心Flagg的部分。Wembanyama與Zion Williamson選前評價高得驚人。Wemby是那種百年才一見的「防守怪物」，他的護框範圍與協防機動性堪稱歷史級別。Zion則是在杜克就展現出MVP等級的攻擊破壞力，即便防守端有缺陷，但進攻效率與影響力難以複製。這兩人是少數我認為選前比Flagg更具顛覆性天賦的球員。不過話說回來，Wemby與Zion進聯盟後都面臨傷病問題，Flagg則被認為有更穩定的身體素質與更高的場上成熟度。Cade Cunningham與Markelle Fultz則是選前評價極高但存在一定風險的球員。Cunningham被稱為下個Doncic，Fultz更是擁有「三分版Wade」的潛力模板，但至今兩人都未能完全兌現選前的高度期待。相較之下，Flagg目前展現的抗壓性與比賽直覺，反倒更接近一位已準備好迎接職業挑戰的年輕球員。如果僅從「進NBA前的潛力評價」來看，Cooper Flagg在近十年狀元中以6勝4敗的成績勝出。他不見得是最轟動的身體怪物，也不是話題性最高的爆紅新星，但他可能是這十年間最全面、風險最低、穩定性最高的狀元之一