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▲世界宅宅日在動漫迷、御宅族的圈子裡，成為慶祝宅生活、分享興趣的特別日子。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「世界宅宅日」可以一整天窩在家狂看動畫、連打遊戲、追漫畫，光明正大宅在家睡飽睡飽，從忙碌的日常中解脫。（示意圖／取自Unsplash）

7月13日是「世界宅宅日」，專屬於宅宅們的日子，可以名正言順待在家耍廢，宅在沙發上或床上休息，整天打遊戲、狂看動畫都是慶祝方式，而這一天雖然不是官方認證的國際節日，但已逐漸成為西方以及華語社群裡，可愛又有趣的「浪漫節日」，今（13）日恰好遇上週末，大家一起宅在家過快樂「世界宅宅日」吧！世界宅宅日（World Otaku Day）並不是官方認證的國際節日，但已逐漸成為西方以及華語社群裡，可愛又有趣的「浪漫節日」。這天在動漫迷、御宅族的圈子裡，成為慶祝宅生活、分享興趣的特別日子。世界宅宅日的起源，來自粉絲的自發行動。透過社群平台（如 Facebook、Instagram 等）分享貼文、打上相關標籤，逐漸形成風潮。日文「おたく」原本的意思是「您府上」「您家」，大約在 1980 年代，日本開始用這個詞，形容那些對動漫、偶像、遊戲、模型、鐵道等特定領域非常狂熱，並且在社交上稍微內向的人。當時「宅」帶有些許貶義，帶著社交邊緣的刻板印象。不過到了2000年代，隨著日本動漫文化席捲全球，。而且「宅宅」並不僅限於動漫領域，而是泛指對任何興趣非常狂熱、投入大量時間、金錢與情感的人。只要對某件事物特別熱愛，都可以算是宅。世界宅宅日不像正式節日有儀式，但有以下常見的「宅宅過節方式」，包括一整天窩在家狂看動畫、連打遊戲、追漫畫，光明正大宅在家睡飽睡飽，從忙碌的日常中解脫。還有「社群曬宅」在 IG、FB、X（Twitter）等社群，用 #世界宅宅日 或 #WorldOtakuDay 曬出自己的收藏、喜愛公仔等；也可以趁節日下單想買很久的周邊、手辦、遊戲都是慶祝的方式。世界宅宅日，就是讓宅宅們能驕傲地說：「我就是宅，我宅我驕傲！」